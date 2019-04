Večernji list i Hrvatska glazbena mladež vode vas na ovogodišnji Tjedan glazbe za djecu i mlade

Svaku godinu Hrvatska glazbena mladež u suradnji s partnerima organizira Tjedan glazbe za djecu i mlade u cilju edukacije mlade publike o umjetničkim vrijednostima klasične glazbe. Ovogodišnje nadahnuće Tjedna glazbe za djecu i mlade koji se održava u organizaciji Hrvatske glazbene mladeži, Zagrebačke filharmonije i Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog je Žar ptica Igora Stravinskog, ruskog skladatelja i jednog od najvećih glazbenih imena 20. stoljeća.

Program Tjedna glazbe za djecu i mlade obuhvaća veliki Nagradni natječaj Radost slikanja uz glazbu i tri velika koncerta. Početkom svake školske godine Hrvatska glazbena mladež raspisuje Nagradni natječaj Radost slikanja uz glazbu za najuspješnije likovno ostvarenje inspirirano slušanjem glazbe.

Tjedan glazbe za djecu i mlade se održava u suradnji s Školom suvremenog plesa Ane Maletić i potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske te Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, kao i pod pokroviteljstvom HEP-a te sponzorstvom Školske knjige.

Detaljne informacije o ulaznicama i samom projektu mogu se pronaći na lisinski.hr i hgm.hr mrežnim stranicama.

Večernji list obradovat će dva sretna dobitnika s po dvije VIP ulaznice za Tjedan glazbe za djecu i mlade koji se održava od 1. do 4. travnja u KD V. Lisinski u 11:30 sati. Sve što trebate jest točno odgovoriti na nagradno pitanje do 2. travnja 2019. do 12 sati i najbrži odgovori osvojit će po dvije ulaznice za koncert 4. travnja koji se održava u 11:30 sati! Imena dobitnika bit će objavljenja 2. travnja 2018. godine do 14 sati!