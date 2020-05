U sklopu Antisezone 20 pogledajte predstavu "Down by Law"

Ta predstava autorica i izvođačica Jelene Lopatić i Mile Čuljak moći će se pogledati u subotu, u 19 sati, na poveznici https://www.twitch.tv/antisezona

Jelenu Lopatić publika je nagradila za najbolje glumačko ostvarenje u sezoni 2017./2018., a predstavu odabrala kao najbolju dramsku predstavu u cjelini u programu Hrvatske drame.

Kako se objašnjava u najavi, u žargonu izraz "down by law" (pod udarom zakona) ima više različitih značenja - Jim Jarmusch, redatelj istoimenog filma rekao je da se taj izraz osamdesetih koristio u uličnom žargonu, a označavao je blisku osobu.

"Naš Down, by Law je monodrama pisana kao impresija razdoblja od rođenja dječaka Borisa do trenutka kada je tekst napisan. Borba sa željama, očekivanjima, trajanjima, operacijama i bolestima usađena u višak 21. kromosoma gradila je i posebno roditeljstvo koje se upisivalo u novi kôd - izvedbeni kôd zajedništva", ustvrdila je u najavi Mila Čuljak, jedna od autorica predstave.

Po njezinim riječima, sada su nam potrebne zajednice koje osnažuju, a ta je predstava, i dalje će biti, oko 55 minuta bliskosti, povezanosti, skrbi, nježnosti i razumijevanja prema svim familijama osoba s Down sindromom i svih nas“.

Nakon izvedbe održat će se online razgovor o izvedbi u Hangover sesiji (Zoom platforma, ID: 906 582 748 Pass: 1652020).

Autor glazbe je Adam Semijalac, a album “Down, by law OST” može se besplatno poslušati i skinuti na https://bebenavole.bandcamp.com/album/down-by-law-ost

Antisezona 20 nastavak je uspješnog projekta iz prethodne godine koji nudi novi format programacije izvedbenih sadržaja i plesnih predstava i popratnih događanja u MSU te otvara prostor za susret publike i stručne javnosti s aktualnim strujanjima na hrvatskoj suvremenoj izvedbenoj sceni.

Projekt je kreiralo pet renomiranih hrvatskih plesnih umjetnica: Ana Kreitmeyer, Silvia Marchig, Sonja Pregrad, Iva Nerina Sibila i Zrinka Šimičić Mihanović.

Dio programa ANTISEZONA 20, koji je bio predviđen u terminu do ljeta, a uključuje reprizne i gostujuće predstave, dijelom će se odgoditi do mogućeg termina realizacije, a dijelom će se realizirati online.