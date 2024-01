U muzejima će se loviti blago Crne Kraljice, moći kuhati i postati pionir

Prošle godine manifestacija Noć muzeja postala je punoljetna, pa vrlo ozbiljno ulazi u svoje 19. izdanje, koje se danas od 18 sati pa sve do 1 sat nakon ponoći održava u 258 ustanova koje su u 134 hrvatska grada pripremile šestotinjak aktivnosti.

– Štoviše, od 619 aktivnosti na temu "Muzeji i nova publika", stotinjak je izložbi, 81 radionica, 22 igraonice, 52 glazbena programa, 44 predavanja, 58 stručnih vodstava, 48 promocija knjiga, monografija, kataloga. Ono što smo prepoznali tijekom godina i zbog čega nam je jako drago činjenica je da je sve više mladih koji u Noći muzeja izabiru muzeje i galerije kao mjesta zabave, druženja, izlaska. To je i cilj ove manifestacije – kazala je Vlasta Krklec, predsjednica Hrvatskog muzejskog društva, koje organizira manifestaciju.

U Zagrebu će se Noć muzeja održati na 37 lokacija, a muzeji koji su zatvoreni zbog posljedica potresa sudjeluju virtualnim sadržajima. Službeno otvorenje je u 18 sati u Muzeju grada Zagreba, gdje će se – osim izložbe o životu i radu slikarice i pjesnikinje Cate Dujšin Ribar te izložbe "Lanterna plinska, tak' imam te rad" kojom se obilježava 160 godina plinske rasvjete u Zagrebu – predstaviti escape igru "Blago Crne Kraljice", u kojoj igrači moraju pronaći tragove skrivene među deset tisuća eksponata stalnog postava. Od zanimljivijih sadržaja za mlađe u Muzeju policije je daktiloskopska radionica na kojoj će polaznici naučiti sve tajne metode utvrđivanja identiteta na temelju otisaka prstiju. MSU organizira stručna vodstva svojih aktualnih izložbi i predavanje o promjeni dominantno patrijarhalnog povijesno-umjetničkog narativa u kojem nije bilo umjetnica i težnjama da se to promijeni. Tehnički muzej Nikola Tesle priredio je niz stručnih predavanja s pokusima, a kako je izgledala jedna školska godina u životu pionira, razlaže izložba "Pioniri maleni" Hrvatskog školskog muzeja. Mlađima će biti zabavno vidjeti kako je izgledalo djetinjstvo u Jugoslaviji kroz prizmu Titovih pionira, koji nisu imali mobitele, igrali su se vani loptom ili lovice, bili marljivi, učili su i radili, nosili plave kapice i crvene marame... ukratko, već u startu obrazovanja susretali su se s idejama jedne političke ideologije. Uz velike izložbe kao što je Bijenale slikarstva u HDLU, zgodan je i program manjih organizacija poput Romskog edukacijsko-kulturnog centra koji je za ovu prigodu doveo svjetsku puhačku atrakciju – makedonsko-romski sastav Kočani orkestar.

U Samoboru pak Centar za mlade Bunker priređuje izložbu stripa Ivana Šivka i nagradni kviz "Strip junaci i starohrvatska mitologija". U gradskom muzeju Virovitica plesat će se jive i rock&roll, a oni koji ne znaju ništa o tome neka dođu svladati osnovne korake. Na otoku Krku, u Interpretacijskom centru maritimne baštine DUBoak u Malinskoj, uz razgledavanje pomorske baštine, učit će se pomorske vještine poput vezanja čvorova i udica, ali i glagoljska kaligrafija uz svijeće i vino. Muzej antičkog stakla u Zadru, uz svoje izložbe, priredio je i radionicu puhanja stakla i turnir u antičkoj društvenoj igri Merellus, preteči današnjeg Mlina. Igrat će se i u Narodnom muzeju Zadra, gdje organiziraju natjecanje u videoigri Ifigenija. Natjecatelji postaju dio tima baštinskih istraživača koji s agenticom kodnog imena e-Genija razotkrivaju tajnu umjetničkog djela koje sintetizira povijest Zadra. Muzej grada Splita organizira vodstvo podrumima Dioklecijanove palače, koji će ovom prigodom izgledati posebno jer izrađena je atraktivna svjetlosna projekcija prostora uz glazbu. U Muzeju grada Umaga danas će se iznimno i kuhati. U sklopu europskog projekta "S okusom mora", kojemu je osnovna namjena da okusi ne ostanu samo na papiru, gastro tim Prijatelja muzeja pripremat će za posjetitelje delicije s okusom mora. MMSU Rijeka uz film o Jagodi Kaloper, izložbu "Vidljive" i radionice u Dječjoj kući, organizira i sjajnu radionicu Restauratorska klinika na kojoj će publika dobiti mogućnost da na edukativan, interaktivan i zabavan način dozna zašto je važna anamneza umjetnine, do kakvih zanimljivih podataka možemo doći vizualnim pregledom i drugim dijagnostičkim metodama.

Gradski muzej Vinkovci izložbom slavi 145 godina kako je u Vinkovce stigao prvi vlak, a organizirali su i Interaktivnu igru kroz postav: Putovanje kroz vrijeme. U njoj posjetitelj igra ulogu u kojoj je spletom nespretnih okolnosti postao vremenski putnik i vratio se u prošlost...

Pregršt je toga, a važna je informacija za Zagreb i to da će uspinjača besplatno voziti od 6 do 2 sata, a od 18 do 1 sat svakih 15 minuta vozit će izvanredne autobusne linije u smjeru Trg Mažuranića – MSU, zatim Mimara – Gornji grad, a vozit će i izvanredni turistički tramvaj linijom koja polazi u 18 sati s Remize i kružit će trasom Savska cesta – Trg Republike Hrvatske – Frankopanska – Trg bana Josipa Jelačića – Zrinjevac – Mihanovićeva – Vodnikova – desno Savska cesta – Trg Republike Hrvatske do 1 sat nakon ponoći. Prijevoz izvanrednim linijama i u turističkom tramvaju danas je također besplatan.