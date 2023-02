Tisuću umjetnika izvodi više od 70 programa, imaju 1,6 milijuna eura

Tijekom 47 festivalskih dana, od 10. srpnja do 25. kolovoza, na dvadesetak ambijentalnih lokacija više od tisuću umjetnika izvest će više od 70 dramskih, glazbenih, baletnih, folklornih i drugih programa.

Među njima su četiri premijerna naslova u dramskom programu. Prva dva su "Vidi kako Lokrum pere zube", u koprodukciji s Kazalištem Marina Držića i u režiji Paola Tišljarića prema romanu Ivane Lovrić Jović, te komedija Williama Shakespearea "Na tri kralja ili kako hoćete", u koprodukciji sa Zagrebačkim kazalištem mladih u režiji Poljaka Grzegorza Jarzyne. Treća premijera bit će monodrama "Maske" glumca i redatelja Dražena Šivaka, a četvrta "Sjetne žene raguzejske", autorski projekt intendantice Dore Ruždjak Podolski i Marijane Fumić u izvedbi Festivalskog dramskog ansambla.

– Iza nas su 74 godine koje svjedoče da ništa ne može zatrti kulturu. Kad gledamo događanja iz prošlosti, današnji rat i nemile događaje, COVID-19, Igre su apsolutno veće od svih nas. One su neprocjenjivo obilježje Dubrovnika, u kojem je posebno važno osluškivati publiku i pratiti njezino promišljanje, jer nas to dovodi do drukčije doze originalnosti i noviteta – rekla je intendantica Dora Ruždjak Podolski.

A da je dubrovačka publika zahtjevnija od većine i da se oko Igara uvijek lome koplja, svjestan je i dubrovački gradonačelnik Mato Franković, koji je izrazio podršku vodstvu te manifestacije.

– Dubrovačke ljetne igre uvijek će živjeti s gradom i građanima, a tek kada komentari Dubrovčana izostanu, znat ćemo da nešto moramo mijenjati. S nestrpljenjem očekujem i pozitivne i negativne komentare, a mi ćemo učiniti sve da u budućnosti osiguramo nove javne prostore i time održimo simbiozu gospodarstva, Grada i umjetnosti – rekao je Franković, ujedno istaknuvši da se ove godine budžet Igara vraća na pretpandemijsku razinu, kada je iznosio 1,6 milijun eura.

Igre će biti svečano otvorene 10. srpnja pred crkvom svetog Vlaha u režiji Saše Božića, a glazbeni program otvorit će 13. srpnja u Kneževu dvoru britansko-mađarski pijanist András Schiff. Dva dana kasnije na Revelinu nastupit će fado-diva Mariza.

Na programu su i Zagrebački solisti, koji slave sedamdeset godina djelovanja, zatim Maksim Emeljaničev i Aylen Pritchin, Nicolas Altstaedt, Krešimir Bedek, Eckart Runge, Martina Filjak, Gordan Tudor, Marko Mimica i Dubrovački simfonijski orkestar, a festival će tradicionalno zatvoriti Simfonijski orkestar HRT-a uz goste soliste.