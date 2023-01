The Apple Shrinking: Život New Yorka tijekom pandemije

U Galeriji Josip Račić Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti u Zagrebu otvara se izložba hrvatskog slikara s newyorškom adresom Stipana Tadića.

Izložbu “The Apple Shrinking”, koju čini 18 djela, moći ćemo razgledati od utorka, 10. siječnja, sve do 5. veljače. Djela, koja čine radovi na papiru, ulja na platnu i drvu te slike na staklu, prikazuju prizore iz Tadićeva života u New Yorku te promjene životnih navika stanovnika Velike Jabuke i opipljivu transformaciju atmosfere u tom velegradu tijekom pandemije COVID-19. Za zagrebačku izložbu odabrao ih je sam ravnatelj NMMU-a Branko Franceschi.

“Tadića, generalno govoreći, resi zanimanje za stvarnost koja ga okružuje, a njegova izrazita pronicljivost i sposobnost da izborom motiva i koncipiranjem kompozicije u segmentu svakodnevice koju slika iznese puno dublje viđenje stvarnosti od onog što oko neposredno vidi, čine ga vrsnim kroničarom kurentnih zbivanja”, napisao je Franceschi u predgovoru izložbe te istaknuo da su prikazi života i portreti Tadićeve generacije najmarkantniji dio umjetnikova newyorškog opusa.

Stoga je, uz prizore praznih gradskih ulica i trgova, stanica podzemne željeznice, divovskih stambenih zgrada utonulih u tmurnu atmosferu civilizacijskog zastoja, u izložbu odlučio uvrstiti i portret umjetnikova prijatelja Renea te nekoliko autoportreta.

Naziv Tadićeve zagrebačke izložbe, “The Apple Shrinking”, zapravo je parafraza naziva pjesme Melvina Van Peeblesa “The Apple Streching” koja opisuje velegradski život New Yorka, a 1982. na LP-u “Living My Life” objavila ju je i proslavila Grace Jones.

Foto: Goran Vranić/NMMU

Stipan Tadić renomirani je hrvatski slikar, muralist i strip-crtač rođen 1986. u Zagrebu. Diplomski studij slikarstva završio je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od 2018. godine živi i radi u New Yorku gdje je pohađao i Columbia University School of The Arts. Smatra ga se jednom od najvećih mladih zvijezda hrvatskog slikarstva.