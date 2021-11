Svjetska premijera "Muzeja revolucije" na prestižnom Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma

Film je nastao u produkciji zagrebačkog Restarta i koprodukciji kuća iz Srbije i Češke.

Na IDFA Forumu predstavlja se projekt dugometražnog dokumentarnog filma "Snajka traži sreću" autorice Tee Vidović Dalipi i producenta Olivera Sertića, koji također nastao u produkciji Restarta.

Redatelj, scenarist, snimatelj i producent Srđan Keča kaže da je os početka rada na toma filmu razmišljao o njemu kao svojevrsnoj alegoriji jednog kolektivnog iskustva, iako okvir opservacijske dokumentaristike i gradnja filma oko tri vrlo specifične junakinje mogu djelovati suprotstavljenima takvom razmišljanju.

"Možda najviše zbog značaja te dimenzije kolektivnog, bilo mi je jasno da je ovom filmu potrebna publika u kinodvorani da bi zaživio", dodao je.

Film, koji se prikazuje u IDFA-inom programu Luminous, priča o napuštenom projektu arhitekta Vjenceslava Richtera koji je imao viziju izgraditi muzej koji bi "čuvao istinu o nama", stoji u najavi HAVC-a.

U ostacima tog utopijskog projekta nastaje prijateljstvo između sedmogodišnje djevojčice i jedne starice. Kada grad započne brisanje svih tragova Muzeja revolucije, iz života djevojčice nestaju bezazlene igre i priče uz vatru.

Program u kojem se prikazuje donosi 21 naslov i namijenjen je samo svjetskim međunarodnim premijerama.

"'Muzej Revolucije' sofisticiran je, senzibilan i vizualno vrlo jak autorski dokumentarac te sam izuzetno zadovoljna da ćemo imati priliku svjetsku premijeru održati na najvažnijem dokumentarnom filmskom festivalu na svijetu, no ono što posebno veseli u ovom kontekstu je to da će to biti u kinodvorani na velikom platnu u susretu s publikom, što je danas nažalost postao luksuz", rekla je producentica filma Vanja Jambrović iz Restarta.

Uz Vanju Jambrović, film je producirao i Srđan Keča (srpski Uzrok), a koproducirao Lukás Kokes (češki Nutprodukce). Montažerka filma je Hrvoslava Brkušić, a skladatelj Hrvoje Nikšić. Prodajni zastupnik filma je švicarska tvrtka Lightdox. Film je nastao uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra, potprograma MEDIA Kreativne Europe,

Osim u filmskom, hrvatska produkcija predstavlja se i u industrijskom programu IDFA-e, na IDFA Forumu odnosno na njegovom pitching dijelu, namijenjenom projektima dokumentarnih filmova i serija koji traže financijske i distribucijske partnere.

Riječ je o projektu dugometražnog dokumentarnog filma "Snajka traži sreću" redateljice Tee Vidović Dalipi, koja je uz Dinku Radonić film i snimila.

To je opservacijski dokumentarac o hrvatsko-romskom paru, Tei i Mirsadu, novorođenoj djevojčici Fridi i pokušaju novog zajed­ničkog života, razapetog između očekivanja obitelji i okoline u kulturno nespojivim društvima koja ne prihvaćaju različitosti.

Projekt producira Restart, a koproduciraju talijanski i kosovski koproducenti.