Svijet je opasno uznemiren, trebamo mudre državnike koji će brinuti za opstanak

Akademik Drago Štambuk možda je najbolji dokaz teorije da se među liječnicima kriju najveće umjetničke duše. Liječnik, specijalist interne medicine, gastroenterologije i hepatologije veliki je hrvatski pjesnik, književnik, nagrađivani autor na Večernjakovu Natječaju za kratku priču "Ranko Marinković", a ujedno i diplomat, hrvatski veleposlanik koji je interese domovine štitio, među ostalim, u Indiji, Japanu, Egiptu, Republici Koreji, Brazilu, Kolumbiji... te od 2019. u Iranu. Uz sve to on je osnivač, organizator i pokretačka snaga pjesničko-jezične manifestacije "Croatia rediviva ča-kaj-što" koja se svako ljeto, na početku kolovoza održava u njegovim rodnim Selcima na Braču. Razgovarali smo nakon što je ta smotra održana 32. put uz sudjelovanje dvadeset pjesnika koji stihove pišu na kajkavskom, štokavskom ili čakavskom. Time je iznova dokazano kako je upravo to "zlatna formula hrvatskog jezika ča-kaj-što", koju je Ministarstvo kulture 2019. godine proglasilo kulturnim dobrom i upisalo na Nacionalnu listu nematerijalne baštine.