Što nikako ne propustiti ovo ljeto na Motovunu?

Za desetak dana počinje 21. izdanje Motovun Film Festivala (24.-28. srpnja) koji u nekoliko programa donosi više od stotinu filmova iz cijeloga svijeta, s naglaskom na najintrigantnije nezavisne naslove.

Sitni kriminalac iz Švedske, danska "sponzoruša", britanska novinarka i borac ISIL-a, ruski rockeri i kolumbijski plaćeni ubojica, raznolika je lepeza likova koji će oživjeti na motovunskim platnima. Za manje od dva tjedna pokrenut će se projektori Motovun Film Festivala i počet će još jedan filmski put oko svijeta.

U ovogodišnjem programu MFF-a doista ima svakojake robe, od filma koji se cijeli događa na zaslonu kompjutora (Profil) do guy-maddinovske stilizirane groteske (Divlji dječaci), od animiranog dokumentarca (Chris the Swiss) do postsovjetskog mjuzikla (Ljeto).

U programu su i srednjostrujaški triler poput kineskog Pepela, kao i žešća art-robu poput Drva divlje kruške. U programu su

filmovi iz velikih kinematografija poput američke, francuske i kineske, ali i iz Crne Gore, Švicarske i Kolumbije. Tu su režiseri koji su kanonizirani klasici kao što je turski redatelj Nuri Bilge Ceylan ili dobitnici nagrada velikih festivala kao što je dvostruka pobjednica Sundancea, američka redateljica Debra Granik, ali i novi film ruskog redatelja Kirila Serebrennikova koji se već neko vrijeme nalazi u

kućnom pritvoru, kao i one koji su bili izloženi političkoj difamaciji, poput Švicarke Anje Kofmel (Chris the Swiss).

Imamo, što nam je posebno važno, i tri hrvatska filma, od kojih su dva posljednjih mjeseci pratile i političke kontroverze.