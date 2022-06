'Srljamo prema smaku svijeta, iza toga nema ničega. Ali još nije kasno, drugačiji kraj je moguć!'

Na naslovnici nove knjige hrvatskog filozofa i aktivista Srećka Horvata "Poslije apokalipse" fotografija je detonacije nuklearne bombe na Maršalovim Otocima. Divovska, mračna gljiva, kakvu obično povezujemo s Hirošimom, u suprotnosti je s rajskom ljepotom ovog polinezijskog otočja. Prijeteća fotografija uvodi nas u najtežu od svih tematika – apokalipsu. U dvanaest godina, od 1946. do 1958., Amerikanci su na Maršalovim Otocima izveli toliko nuklearnih pokusa kao da je svaki dan eksplodiralo 1,6 hirošimskih bombi. Na otočiću Bikini, mjestu detonacije termonuklearnog oružja "Castle Bravo" 1954. godine, razine radioaktivnosti i danas su tisuću puta više od onih pokraj Černobila ili Fukušime. Ta jedna detonacija zagadila je 18.000 kvadratnih kilometara Tihog oceana, a tragovi radioaktivnog materijala doprli su do Japana, Australije i Indije, pa i SAD-a i dijelova Europe. Fotografija eksplozije "Castle Brava" nije izabrana samo zbog nuklearne prijetnje kojom je ozračila, smrtno razboljela i otjerala mnoge tamošnje stanovnike, već i zbog nove ekološke katastrofe koja bi na tom samo naizgled udaljenom otočju mogla dovesti do "eshatološke prekretnice": sudara nuklearnog doba i klimatske krize.