Proust je osjećao da je proklet jer je bio gej

Devet do sada nepoznatih priča francuskog romanopisca Marcela Prousta, ove jeseni ugledat će svjetlo dana. Napisane su 1890-ih, a trebale su biti dio zbirke “Užici i dani”, no Proust ih nikada nije uvrstio u tu zbirku, smatrajući ih previše provokativnima. U njima, pisac koji je tada bio u dvadesetim godinama, dotiče se teme vlastite homoseksualnosti na mračan način, poistovjećujući svoje sklonosti, koje do kraja života nije javno otkrio, s kletvom.

Priče je 50-ih godina prošlog stoljeća otkrio stručnjak za Prousta Bernard de Fallois, čija će ih izdavačka kuća objaviti ove godine pod naslovom “Misteriozni korespondent”.