Premijerno predstavljen zastrašujući “Režim iscjeljenja”

Na Sceni Rogoz varaždinskog Hrvatskog narodnog kazališta u petak je praizvedena predstava “Režim iscjeljenja” koju je prema tekstu Tanje Šljivar režirao Bojan Đorđev. Govoreći o predstavi koja je najavljena kao potraga za smislom u postpandemijskoj, distopijskoj budućnosti, redatelj je istaknuo kako je predložak neka vrsta ljudskog suočavanja s protagonistima i antagonistima koji su u našem tijelu, ali i s pojavama kao što su virus, zdravlje, iscjeljenje.

– Ovo je zastrašujuća komedija, a Tanja Šljivar je isplela urnebesnu, košmarnu mrežu različitih susreta, dijaloga, monologa, apokaliptičnih slika za koje smo do prije nekoliko godina mislili da su nemoguće. No iz perspektive postpandemijskog doba, ratova koji nikada nisu stali, dođemo do toga da se apokalipsa događa cijelo vrijeme i samo je pitanje prepoznavanja i snalaženja u tome – rekao je Đorđev.

U predstavi glume Beti Lučić, Hana Hegedušić, Helena Minić Matanić, Marko Cindrić i Karlo Mrkša, scenografiju potpisuje Siniša Ilić, kostimografkinja je Ana Mikulić, skladateljica Marija Balubdžić, a autor najavnog videa Miran Brautović.

– Siniša je jedan od najboljih vizualnih autora, ima europsku karijeru, radi neobične multimedijalne inscenacije, u likovnoj umjetnosti donio je potpuno nov jezik, a Marija je poznata i po svojim koncertima elektroničke glazbe i raznim glazbenim performansima. Odlična ekipa! – istaknula je intendantica varaždinskog HNK Senka Bulić.