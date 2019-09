Predstavljena knjiga Gorana Granića: 'U nametnutom ratu nije pobijedio hrvatski ni srpski bog'

Postoji bezbroj pitanja koja danas potresaju Hrvatsku, ali cilj nije odgovoriti na njih, nego ih pokušati objasniti uz pomoć 10 Božjih zapovjedi, objasnio je Goran Granić, znanstvenik i gospodarstvenik, ideju svoje nove knjige "Hrvatska stvarnost u 10 zapovijedi - Kako pomiriti podijeljeno društvo" u izdanju Večernjeg lista. Knjiga koju je večeras predstavio u zagrebačkoj Nacionalnoj sveučilišnoj biblioteci svojevrsna je intervencija u javni prostor, ali nije kritika aktualne Vlade ili institucija vlasti, pojasnio je Granić, jer je odgovornost za današnje probleme na svim dosadašnjim Vladama i sazivima Hrvatskog sabora, ali i građanima.

- Postali smo društvo monologa gdje dijalog nije poželjan i gdje je neprihvatljivo pokušati tražiti neki konsenzus. U Hrvatskoj se obično komunicira putem optužbi, negativnih stavova..., što dovodi po potpune poremećenosti, posljedica toga je i nasilje u svim segmentima društva. No ne želim upirati prst prema nikome, samo prema sebi - kazao je večeras na promociji knjige autor Goran Granić poručivši kako sve promjene u društvu počivaju na promjeni svakog čovjeka, ne može se samo čekati vlast da nešto poduzme.

- U našem Ustavu zapisane su temeljne vrijednosti društva koje nam služe samo za pokazivanje, kao izlog "gledaj, ali ne diraj" - kazao je Granić. Krimen NDH, primjerice, nije bio željeti Hrvatsku, nego što su to radili uz fašističku pomoć, kaže on, dok za antifašizam koji je pozitivna civilizacijska ideja kod nas vežu uz zločine koje je zapravo počinila komunistička partija, iskoristivši borbu partizana protiv fašista.

- Veliko biblijsko zlatno tele postao je i kompleks Domovinskog rata i branitelja -. naglašava Granić, podsjetivši na velike posljedice na oba naroda, hrvatski i srpski. U tom nametnutom ratu nije pobijedio hrvatski ni srpski bog, nego je dobro pobijedilo zlo i zagovornike rata, a Crkvi nije mjesto u promociji bilo kojeg segmenta rata osim poštovanje žrtava, opraštanja i suradnje među narodima.

Ova knjiga u fokus javnosti stavlja jedan gorući problem, veliko pitanje društvene etike koje nema bez osobne etike, primijetio je teolog i publicist Anton Šuljić koji je napisao pogovor knjige.

- Autor je osjetio da sve ide krivo, da je nestala etika, nema morala, tržište su proglasili etičkom kategorijom, što nije, a sve se trži, kultura, politika...I kad se tržište prodaje kroz etiku, nestaje stvarne etike, pa pravednik promišlja kako urediti državu, školstvo…, kroz svaku od 10 zapovjedi - rekao je Šuljić kojemu je, naglasio je, bilo posebno zanimljivo čitati ovu knjigu koja dolazi od znanstvenika, gospodarstvenika, političara, liberala, ali iz pozicije praktičnog vjernika. S Granićevim stavovima, nastavlja, neće se svi složiti, ni Crkva ni njeni protivnici, no to nije ni potrebno, već da netko pokrene promjene i počne etički moralno ozdravljati društvo.

- Ja se prvi s mnogo toga ne slažem i mislim da je baš to vrijednost knjige “razmišljamo drugačije, i to je ok”, no problem je kad se tako podijeljeni stavljamo u rovove - dodao je političar, odvjetnik, diplomat i znanstvenik Orsat Miljenić, također autor pogovora. Iznošenjem svojih stavova o svim segmentima našim društva, pa i onima koji uvijek izazivaju podjele, Goran Granić se izložio, tako da je pisanje ove knjige hrabar potez i time je autor pogodio jer se neće svidjeti svima, naglašava Miljenić.

Glavnom uredniku Večernjeg lista Draženu Klariću svidjelo se što se knjiga preispitivanjem ovog trenutka s pogledom u budućnost, a ne prošlost kojom se bavi većina današnje publicistike, dok je urednik knjige Žarko Ivković ukazao na ljekovitu vrijednost knjige - prikladna je za liječenje podijeljenog društva ili barem za ublažavanje tih podjela.

Ulomke knjige večeras su okupljenima u NSB-u čitali su glumci Vedran Mlikota i Goran Grgić, a glazbeni program osigurao je sastav Zvonka Palića, Anite Gojanović i Josipa Ćulumovića.