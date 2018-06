Ovog ljeta svi putovi vode u Berlin

Arm, aber sexy – siromašan, ali seksi, to je slogan kojim Berlin desetljećima privlači otvorene umjetničke duše. Nije pretjerano reći da je njemačka prijestolnica možda i glavni grad umjetničke Europe. Upravo takav Berlin, kreativan, multikulturalan i otvoren, predstavljamo u programu Berlin – grad partner. Uz obilnu filmsku 'porciju', bit će tu techna, performancea, vizualnih umjetnosti i jaka reprezentacija gostujućih umjetnika.

Motovunski Berlin nudi program od 20-ak filmova, koji pokušavaju proniknuti u dušu grada koji je u mnogočemu simbol svega što Europa našeg vremena jest. U programu DER HIMMEL ÜBER BERLIN (Nebo nad Berlinom) predstavljamo pet hit-filmova koji govore o gradu od ujedinjenja do danas. Od filma Sunčana aleja , kultnog filma Leandera Haussmanna (1999.), koji govori o klincima istočnog Berlina posljednjih godina prije zida, do filma Ajme meni (Oh boy) Jana Olea Gerstera (2012.), koji kroz priču o jednom danu na ulicama grada govori o njegovu duhu danas.

U ovom programu bit će predstavljeno i pet dokumentaraca koji govore o važnim pitanjima 'novog' Berlina: doseljenicima, multikulturalnosti, suočavanju s traumatičnom prošlošću... Od dvije šarmantne preživjele logorašice koje su se vratile u Berlin i s puno životne strasti mučne uspomene utapaju u gastro-užicima (Oma i Bella), do prikaza života u berlinskim četvrtima u kojima dominiraju useljenici (Neukölln Unlimited).

Berlin i njegove supkulture – to je povezna nit koja objedinjuje program nazvan BERLIN NOĆU. Na motovunskim će se platnima pojaviti David Bowie, Nick Cave, ali i Einstürzende Neubauten u poznatom filmu koji govori o sceni 80-ih B-film: zvuk i strast Zapadnog Berlina 1979.– 1989., a s filmom stiže njegov protagonist, kroničar glazbenog Berlina i techno pionir Mark Reeder, koji će projekciju upotpuniti prigodnim DJ setom. Noćni Berlin novog doba predstavljen je u dokumentarcu SubBerlin o jednom od najpoznatijih europskih klubova Tresor.

KINO MUSS GEFÄHRLICH SEIN (Film mora biti opasan/ Najbolje od berlinske škole) slogan je pod kojim će se predstaviti Berlinska škola, autorski pokret berlinskih (i njemačkih) redatelja nastao na prijelazu stoljeća. Petero najvažnijih autora (među kojima su i europske redateljske zvijezde Maren Ade, Christian Petzold te prošlogodišnja motovunska pobjednica Valeska Griesbach) – čine portret 'nove generacije' njemačkih filmaša, koji nakon heroja Novog njemačkog filma stvaraju novu i prepoznatljivu autorsku sliku njemačke sedme umjetnosti.

Berlinski zid, taj simbol podijeljene Europe postaje sve davnija prošlost, a glavni njemački grad poprima posve drugu ulogu. U vremenu u kojem niče sve više zidova ‒ Berlin postaje mjesto stvaranja mostova. Zato, uz izložbu MOSTOVI I ZIDOVI predstavljamo naše ljude u Berlinu – umjetničku scenu doseljenika iz Hrvatske i okolnih zemalja koji duhovni prostor stvaranja traže u berlinskom Babilonu. Slikar Lovro Artuković, vizualna umjetnica Nika Radić, redateljica i vizualna umjetnica Šejla Kamerić, performerica i interdisciplinarna umjetnica Tanja Ostojić – samo su neki od umjetnika koji stižu u Motovun, dok sama izložba objedinjuje radove 13 umjetnika mlađe i srednje generacije, odnedavna s berlinskom adresom.

Berlin ne bi bio Berlin bez njegove klupske scene. U motovunskim noćima partijamo uz zvukove koji stižu sa sjevera: uz spomenutog Marka Reedera, koji spaja elektronske ritmove i glazbu post-punka, na brdo filmova stiže i Colin Arnold, pokretač dugovječnog klupskog programa Dangerous Drums.

Ovog ljeta svi motovunski putovi vode u Berlin. Premda udaljeni 1112 kilometara, bit će puno bliži negoli se čini.