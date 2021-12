Otkriven identitet dječaka koji je bio inspiracija za horor “Egzorcist”

Malo tko zna da je hit horor-film iz 1973. godine “Egzorcist” inspiriran stvarnim događajem navodno opsjednutog dječaka. Njegovo ime do sada bilo je nepoznato, nazivali su ga tek “Roland Doe”, no američki časopis The Skeptical Inquirer otkrio je njegov identitet. Riječ je o Ronaldu Edwinu Hunkeleru koji je preminuo prošle godine u 86. godini.

Autor knjige i scenarija za film “Egzorcist” William Peter Blatty za neobičan slučaj demonske opsjednutosti dječaka čuo je od profesora, svećenika na sveučilištu Georgetown. Ronald Hunkeler imao je četrnaest godina kada su mu se počeli priviđati zvukovi kucanja i grebanja koji su dolazili iz zidova njegove sobe. Svećenik obitelji Hunkeler svjedočio je i da je mladi Ronald snagom uma pomicao stolice, a njegov krevet se tresao. Obitelj je na koncu potražila pomoć egzorcista Williama Bowderna koji je nad jadnim dječakom u tri mjeseca izveo čak dvadeset rituala istjerivanja đavla. Kada su ga planirali prebaciti u grad St. Louis na daljnje liječenje, na dječakovu boku pojavile su se izgrebane riječi “Louis” i “Subota” koje su se navodno pojavljivale same od sebe. Od demonske prisutnosti ili čega već što je dječaka mučilo, uspio ga je izliječiti tim jezuitskih svećenika 1949. godine u bolnici Alexian Brothers u St. Louisu, a tijekom tog posljednjeg egzorcizma Ronald je psovao, bacakao se i urlikao latinske fraze. Nakon toga, Ronald Hunkeler postao je gotovo sasvim normalan član društva, a 40-ak je godina radio za NASA-u kao inžinjer i sudjelovao u programu Apollo. Jedna od njegovih prijateljica za medije je izjavila kako je Hunkeler cijelog života strahovao da će njegova prošlost biti otkrivena.

– Imao je težak život i konstantne brige. Bojao se da će njegovi kolege saznati da je on bio inspiracija za film “Egzorcist”. A nedugo prije njegove smrti, pojavio se katolički svećenik koji mu je dao posljednje pomazanje. Ne znam kako je znao da treba doći, ali vjerujem da je Ron sada s Bogom u raju – kazala je.