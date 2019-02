Opasne veze u Zagrebu: Tko je hrvatska Michelle Pfeiffer, a tko amoralni John Malkovich?

Mnogi od nas sjećaju se spletki, strasti, izdaje i smrti francuskog plemstva koje je predvodila vrhunska glazbena postava filma Opasne veze na čelu s Glenn Close, Johnom Malkovichem, Michelle Pfeiffer i Umom Thurman. Spletkarošica i amoralna hladnokrvna markiza De Merteuil, koju je 1988. godine odlično utjelovila Glenn Close, nagovarala je razvratnog bivšeg ljubavnika vikonta de Valmonta odnosno Malkovicha da zavodi i uništava kreposne plemkinje. Žrtve njegova amoralnog zavođenja bile su kreposna madam de Tourvel, koju je glumila prekrasna Michelle Pfeiffer kao i mlada i neiskusna Cecile odnosno Uma Thurman. Nju je vikont na prevaru silovao što ju je dotuklo, jer je bila zaljubljena u kavaljera Raphaela Dancenyja kojeg je odigrao Keanu Reeves, koji će na kraju u dvoboju dokrajčiti de Valmonta, koji se neplanirano zaljubio u Pfeiffer. Kako tako emotivno nabijenu radnju uspješno prenijeti u balet, zna talijanski umjetnik i koreograf Giorgio Madia, koji u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu trenutačno postavlja baletnu izvedbu Opasnih veza.

Foto: Arhiva HNK

Talijan Madia vratio se u HNK

Madia je jedan od najznačajnijih suvremenih europskih koreografa, koji u svojemu specifičnome koreografskom rukopisu posljednjih godina privlači pozornost na najznačajnijim europskim kazališnim pozornicama. Madia je talijanski suvremeni koreograf rođen u Milanu, gdje je završio baletnu školu u Teatro alla Scala. Ostvario je međunarodnu plesačku karijeru u klasičnome, neoklasičnome i suvremenome repertoaru te je višestruko nagrađivan za svoja plesačka i koreografska ostvarenja. Madia je poznat po osebujnom umjetničkom rukopisu kojim kroz niz zapanjujućih i atraktivnih kazališnih spektakala, poput Alisine zemlje čudesa i Čarobnjaka iz Oza te Don Juana (koje je osmislio za Državni balet u Berlinu u kojem je ulogu imao i sadašnji ravnatelj baleta HNK, Leonard Jakovina), posljednjih godina privlači pozornost na najznačajnijim europskim kazališnim pozornicama. Zagrebačkoj publici Madia je poznat po baletu Petar Pan nastalu prema djelu hrvatskoga skladatelja Brune Bjelinskog. Balet Opasne veze temelji se na glasovitu epistolarnome romanu Pierrea Choderlosa de Laclosa iz 18. stoljeća, a libreto potpisuju Madia i njemačka dramaturginja Annegret Gertz. Madiju smo posjetili na probi u zagrebačkom HNK-u, gdje su u jeku pripreme za ovaj baletni spektakl.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

- Najveći izazov u „Opasnim vezama“ bio mi je pronaći odgovarajuću glazbu koju sam morao prilagođavati priči, iako sam napisao libreto, no bitna je glazba prije i poslije jer ona sugerira radnju. Upravo me glazba vodi kroz plesne korake jer nam ona daje pravu emociju. Uspio sam tu emociju naći u glazbi Josepha Haydna i na to sam ponosan. Drugi izazov bio mi je kako tu intelektualnu priču i likove koji međusobno komuniciraju pismima i često se međusobno uopće ne sretnu, predstaviti publici da je razumije kroz baletne korake. Ja nisam koreograf plesnih koraka već je moja strast prenijeti poruku i bit priče. Najveća nagrada bit će mi reakcija publike odnosno da ostanu pogledati cijeli komad koji traje dva sata i to na rubu svojih sjedala, moja misija je ispunjena - ispričao nam je Madia. Hrvatsko narodno kazalište obožava jer mu daje slobodu da se izrazi, što je umjetniku najveće zadovoljstvo, a u Zagrebu, nažalost, kako kaže, nema previše vremena za izlaske jer su mu noći kao umjetniku najbitnije za kreativno stvaranje. Balerine i baletani s Madijom vole raditi jer im ostavlja prostor da se izraze.

Foto: Yan Revazov

- S Giorgijom sam radila Petra Pana i sretna sam što ponovno surađujemo jer me uvijek iznova iznenađuje. Uz glavne smjernice ostavlja nam prostora za kreativnu slobodu pa je s njim jednostavno surađivati. Iznimna mi je čast da nam dolaze tako veliki koreografi i da se u zagrebačkom HNK-u daje prilika mladim plesačima i to možemo zahvaliti ravnatelju baleta Leonardu Jakovini - rekla je prvakinja baleta HNK, Iva Vitić Gameiro. Ona se baletom bavi od svoje šeste godine i kako kaže nikad je nisu smetala odricanja jer je balet za nju ljubav i način života, a ne samo posao. Ljubavnu sreću našla je s kolegom baletanom iz Portugala, Guilhermom Gameirom Alvesom, koji će zagrebačkim Opasnim vezama utjeloviti vikonta de Valmonta, dok će Iva biti kreposna madam de Tourvel.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Avanture francuskog plemstva koje je opisao Pierre Choderlos de Laclos voljela je čitati i kraljica Marija Antoaneta. De Laclos bio je novelist, matematičar i general francuske vojske. Izumitelj je topovske granate, bio je pristaša Napoleona, a roman „Opasne veze“, Laclos je napisao kad mu je bilo 38 godina, oko deset godina prije Francuske revolucije. U to doba radio je kao i vojni časnik na izgradnji utvrda na otočiću Île-d’Aix, zanimljivom po tome što će to biti posljednje utočište Napoleona. Opasne veze postigle su uspjeh još prije Revolucije u Francuskoj, a njegov roman mnogo je puta ekraniziran i postavljan na kazališne daske.

