O čemu sanjaju žene koje se kod nas arhetipski doživljavaju tek kao majke?

Film "Da li ste vidjeli ovu ženu?" stvaran je pet godina s puno dobre volje i malo novca, svjetsku premijeru imao je u Veneciji i ušao je u kategoriju najboljih debitantskih filmova iz cijelog svijeta, obišao je dosad oko 20 festivala, a svoju hrvatsku premijeru imat će 10. prosinca u sklopu 20. izdanja Human Rights Film Festivala u zagrebačkom kinu Tuškanac. U pitanju je hrvatsko-srpski film, debitantsko ostvarenje autorskog dvojca Dušana Zorića i Matije Gluščevića. Kako piše u službenom opisu, riječ je o "nadrealističnoj psihodrami koja kroz tri priče progovara o identitetu i transformaciji sredovječne žene". Glavni lik je Draginja, a glumi je odlična Ksenija Marinković, žena koja kroz tri različita života pokušava iskočiti iz vlastite kože.

– Inspiraciju za film pronašli smo u našim majkama, osobama koje su nam vrlo bliske, a opet tako nepoznate. Često zamišljamo da je njihov život potpun, da ono što ih čini živima pripada prošlosti, a ne sadašnjem trenutku. Bez obzira na to jesu li majke ili nisu, žene srednjih godina u našem se društvu arhetipski doživljavaju kao majke. Međutim, za čime one čeznu? O čemu one sanjaju? Ovim filmom željeli smo istražiti skrivene živote sredovječnih žena i tragati za njihovim pravim identitetima. "Da li ste vidjeli ovu ženu?" je "doplgenger" bajka o ljudskoj potrebi za srećom i pripadanjem – kazali su Dušan Zorić i Matija Gluščević.

Osim Ksenije Marinković u filmu glume i Isidora Simijonović, Boris Isaković, Vlasta Velisavljević, Goran Bogdan, Jasna Đuričić, Radoje Čupić, Olga Odanović, Milica Mihajlović, Ivana Vuković, Miloš Timotijević, Isidora Minić i Alex Elektra. Producentica filma je Čarna Vučinić, a koproducentica Tena Gojić. Direktori fotografije su Aleksa Radunović, Marko Kažić i Milica Drinić, a montažu potpisuje Olga Košarić; scenografiju Iva Ilić i Milena Grošin, kostimografiju Kristina Savić, a dizajner zvuka je Luka Gamulin. Film je prije nekoliko dana krenuo u kinodistribuciju diljem Srbije, a u Hrvatskoj će u kina stići tijekom proljeća 2023.