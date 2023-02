Ne propustite: Pogledajte dokumentarac o prvim gospodarima naših prostora

Bili su prvi ljudi na području Europe. Bili su vješti lovci, a svoj plijen hvatali su organizirano, što podrazumijeva stupanj inteligencije i društvenih odnosa koje im dio znanstvenika nije bio voljan priznati.

Neandertalci su bili prvi gospodari naših prostora kojim su vladali sve do pojave modernih ljudi. Kako su živjeli, koliko su bili inteligentni i kakav im je društveni razvoj bio jedna su od ključnih pitanja, kao i pitanje njihova nestanka... Jesmo li u tome ključnu ulogu odigrali baš mi ljudi? Je li došlo do velikog sukoba u kojem su neandertalci izvukli deblji kraj? Jesu li zastali zauvijek? Vjerojatno je bilo nasilnih obračuna, ali znanost kaže da neandertalci nisu nestali, nisu istrijebljeni. Dapače, pokraj razmjene ideja i tehnologija, neandertalci i moderni ljudi podijelili su i gene miješanjem tako da danas u svakom Europljaninu leži do četiri posto neandertalskog gena.

Danas znamo da su meso prije konzumiranja ponekad termički obrađivali. Pripremali su hranu pečenjem, što je uz podjelu plijena i konzumiranje hrane u sklopu zajednice moglo poticati međusobnu komunikaciju, zadovoljstvo, zajedništvo i osjećaj grupne pripadnosti pa time imati snažno društveno obilježje, kažu stručni sugovornici dokumentarnog filma Neandertalci koji ćete večeras od 20 sati moći pogledati na portalu Večernjeg lista. U filmu u produkciji Večernjeg lista pričaju renomirani hrvatski stručnjaci prof. dr. sc. Ivor Karavanić, doc. dr. sc. Siniša Radović, prof. dr. sc. Ivor Janković i dipl. ing. geol. i ravnatelj MHZ Jurica Sabol.

