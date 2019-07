Naše ‘Dobro odgojene ribe’ izložene New Yorku

New York je u lipnju dobio novi muzej, i to prvi svoje vrste u Sjedinjenim Američkim Državama. Radi se naime o muzeju posvećenom plakatima, nazvanom Poster House koji se nalazi u newyorškoj četvrti Chelsea, a posebno se veselimo i činjenici da su među postavom najboljih svjetskih plakata svoje mjesto našli i hrvatski uraci. Svi posjetitelji muzeja moći će tako vidjeti simpatične plakate iz kampanje “Dobro odgojena riba”, rad hrvatskog Bruketa&Žinić&Grey tima za Cromaris.

Foto: Bruketa&Zinic&Grey

Uz bok Alfonsu Muchi

Cilj kampanje bio je kupcima svježe ribe iz Jadranskog mora poručiti kako je riba naručitelja kampanje, zbog ekološkog uzgoja i posebne pažnje koja se pridaje uzgoju u čistom Jadranskom moru, uistinu “dobro odgojena riba”.

– Vijesti poput ove dokazuju da je hrvatski dizajn komunikacija u vrhu svjetskoga i da je hrvatski kreativni mišić itekako globalno konkurentan. Treba istaknuti da dobrih rješenja nema bez uloženog truda i kreativaca i naručitelja, a “Dobro odgojena riba” nastala je upravo kao plod dugogodišnjeg zajedničkog rada – rekao nam je Davor Bruketa, kreativni direktor i suvlasnik agencije Bruketa&Žinić&Grey.

Uz hrvatske ribe, Poster House u zbirci ima više od sedam tisuća suvremenih i povijesnih plakata iz cijelog svijeta, a otvorene su i prve dvije glavne izložbe. Ona veća, nazvana “Art Nouveau/Nouvelle Femme” sastoji se od osamdesetak radova češkog pionira umjetničkog plakata Alfonsa Muche. Mucha je bio najpoznatiji umjetnik pravca art nouveau, tzv.“la belle époque”, naziva za mirnodopsko razdoblje procvata umjetnosti u Francuskoj u razdoblju od 1871. do početka Prvoga svjetskog rata, a njegovi plakati savršeno prenose duh tog razdoblja. U Poster Houseu izložen je Muchin prvi i najpoznatiji rad, plakat za “Gismondu”, predstavu jedne od najpoznatijih umjetnica i performerica tog doba Sare Bernhardt, rad koji ga je lansirao u zvijezde i nakon kojega je za nju počeo raditi i scenografiju i kostimografiju. Do tog angažmana je došao sasvim slučajno. Na Badnju večer 1894., Mucha je u pariškoj tiskari u kojoj je radio ostao sam završavajući neke poslove kada se iznebuha pojavio njegov šef sa zadatkom da napravi plakat za “Gismondu”, a kako nikoga drugoga nije bilo, Mucha je prionuo poslu.

Foto: Bruketa&Zinic&Grey

Nakon golema uspjeha s Bernhardt i plakatima kakve još nitko nije vidio, koji su kršili sva pravila zanata, a koje je Mucha crtao ručno, počeli su ga angažirati za mnogobrojne reklamne kampanje te je taj umjetnik dao dašak glamura reklamama za svakodnevne stvari poput keksa, bicikala ili cigareta, što je revolucioniralo tadašnju oglašivačku industriju. Druga izložba koju posjetitelji imaju priliku pogledati u novootvorenom muzeju zove se “Designing Through the Wall: Cyan in the 1990s”. Izložba je to plakata umjetničke skupine Cyan, nastale u nekadašnjem Istočnom Berlinu, a koja djeluje i danas, no najpoznatija je po svom radu za fondaciju Bauhaus devedesetih godina prošlog stoljeća kada su među prvima pri izradi plakata koristili računalne programe poput Photoshopa.

Sto godina dizajna plakata

Te dvije izložbe, kažu iz muzeja, pokrivaju razdoblje od 100 godina razvoja umjetnosti plakata, a uz njih, Poster House u postavu ima i radove kreatora legendarnog “I heart NY” znaka Miltona Glasera i dizajnera Obamina predizbornog “Hope” plakata Sheparda Faireya.

Najavljeno je i da će se tematske izložbe izmjenjivati svakih nekoliko mjeseci, a one će barem jednom godišnje biti vezane uz nezapadne autore i ženske autorice. Na jesen će tako predstaviti izložbu nevjerojatnih, ali i dosad na Zapadu nepoznatih, ručno crtanih filmskih plakata iz Gane, a zatim i izložbu nazvanu “Tri godine poslije: Ženski marš 2017. i gdje smo danas”.