Drevni svijet crtao je tri godine

Biblija, ta najrasprostranjenija knjiga na svijetu, otprije nekoliko dana i na hrvatskom jeziku pojavila se u svome strip-izdanju u nakladi Verbuma iz Splita. Najpoznatiji crtač stripova na svijetu Sergio Cariello tri je godine svoga rada posvetio pretakanju biblijskih riječi u izričaj “Velike Biblije u stripu”, koja je dosad osvojila čitatelje svih generacija diljem svijeta i postala međunarodni bestseler, preveden na gotovo stotinu jezika i prodan u više u milijun primjeraka. “Velika Biblija u stripu” dobitnica je i nagrade za kršćansku knjigu godine.

Više od 200 pripovijesti

“Ovaj međunarodni bestseler nastao je na inicijativu kršćanskog izdavača Davida Cooka. Htijući napraviti privlačnu Bibliju za sve mlade čitatelje, Cook je angažirao svjetski poznatog strip-crtača Sergia Cariella, koji je među ostalim radio i za strip-magnate Marvel i DC Comics crtajući junake kao što su Batman, Iron Man, Spider-Man, Superman itd.

Cariello je pune tri godine posvetio “Velikoj Bibliji” u stripu stvorivši tako svoje najznačajnije djelo“, kažu u splitskom Verbumu i dodaju da s više od 200 biblijskih pripovijesti koje donosi kronološkim slijedom Velika Biblija u stripu je “poput velike vizualne Odiseje što donosi uzbudljivu i vjerodostojnu biblijsku priču počevši od Knjige postanka do Knjige otkrivenja“.

„Zahvaljujući svom prepoznatljivom crtačkom energičnom potezu, izraženoj igri pokreta, svjetla i sjene te izvrsnoj emocionalnoj karakterizaciji likova, Sergio Cariello uspio je na gotovo 750 stranica punoga kolorita i s tisućama sjajnih ilustracija vjerno oživjeti drevni svijet biblijske povijesti“, kažu u Verbumu.

“Upravo za novu, mladu generaciju 21. stoljeća, generaciju koja je prije svega vizualno usmjerena, nastao je ovaj veliki projekt koji donosimo u hrvatskom izdanju. Ona u atraktivnoj vizualnoj formi stripa donosi cjelovitu Bibliju počevši od Knjige postanka do Knjige otkrivenja“, rekao je glavni urednik Verbuma Petar Balta, dodavši DA za Sergia Cariella to nije bio izazov samo kao za crtača “nego i u smislu svih onih važnih junaka o kojima progovara ova najveća judeokršćanska priča i koji su ovdje sabrani na jednom mjestu”.

“Zahvaljujući privlačnom stilu stripa i Cariellovu potezu pera, izražajnoj snazi pokreta, igri svjetla i sjene te izvrsnoj emocionalnoj karakterizaciji likova, koja je jako dobro izražena bez obzira na formu stripa, uspijeva zainteresirati čitatelja i tu najveću dosad ispričanu priču koju nosi Biblija, priču o Božjoj ljubavi, koja spašava svakog čovjeka, uspijeva vjerno dočarati drevnim svijetom biblijske povijesti“, rekao je Balta. Također je dodao da se ova knjiga nameće kao knjiga koja ima vrijednost za svaku obitelj, ali da će istodobno biti “ne samo privlačna kao obiteljska draga Biblija nego i svima onima koji vole stripovsku umjetnost, svima onima koji vole priče o superjunacima i, naravno, svima onima koji žele imati vlastiti pristup Bibliji, pristup koji će biti jednostavan, privlačan i koji će plijeniti pozornost od prve do posljednje stranice”.

“Biblija je i dalje najčitanija, najprevođenija i najobjavljivanija knjiga na svijetu iz godine u godinu, pa i sada kada nam dolaze nove digitalne generacije, ona kao knjiga uvijek privlači nove čitatelje. Međutim, posebice mladima, ono što ona u svome integralnom izdanju nudi ponekad nije dovoljno dostupno, nije dovoljno možda ni privlačno ili im je pak nerazumljivo”, rekao je Petar Balta dodajući da će upravo Velika Biblija u stripu mladoj generaciji na ovaj moderan način približiti biblijski tekst i biblijski svijet, odnosno samu Božju riječ i njegov naum s čovječanstvom i čovjekom. “Velika Biblija u stripu” donosi više od 200 biblijskih pripovijesti kronološkim slijedom na 750 stranica, ukoričena tvrdim uvezom i dostupna čitateljima od ovoga tjedna, a očekuje se da će najbolje biti prihvaćena od mladih i ljubitelja stripa jer je Brazilac Sergio Cariello vodeće ime među svjetskim strip-crtačima.

Prvi strip izdaje kao dječak

Da želi postati strip-crtač, Sergio Cariello znao je od svoje pete godine, a već kao 11-godišnjak nacrtao je i izdao svoj prvi strip “Frederico, the Detective” koji je jednom tjedno izlazio u lokalnim novinama sve do Cariellove 14. godine. Svoj prvi svjetski poznati strip “Dagon, the Worlds of HP Lovecraft” crtao je kao student na “Joe Kubert School of Cartoon and Graphic Art”, a već na drugoj godini dobio je posao u Marvelu. Ostalo je povijest.•