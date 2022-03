Naša umjetnica OKO na velikoj londonskoj izložbi koja slavi žene

Na izložbi sudjeluju umjetnice iz cijelog svijeta koje predstavljaju žene budućnosti, a OKO izlaže dva nova rada, print na svili od kojih je svaki dimenzija 100/190 centimetara, najavljeno je.

Kako se ističe u najavi, ta izložba predstavlja presjek iznimno talentiranih kustosa i umjetnika koji svojim jedinstvenim vizualnim jezikom stvaraju upečatljiva i važna djela, a pokrenuta je tijekom Međunarodnog mjeseca žena.

Riječ je o suradnji Adidasa i Creative Debuts koja slavi Međunarodni mjesec žena, a predstavlja se u Adidas concept storeu na Oxford Streetu.

Taj konceptualno osmišljen prostor donosi niz noviteta, od 'zinova' koji potiču na razmišljanje, zapanjujućih NFT-ova, nevjerojatnih živih umjetnosti i umjetničkih djela najboljih umjetnika iz Ujedinjenog Kraljevstva i šire, napominje se.

Umjetnica OKO izlaže svoje slike, murale i instalacije u prestižnim svjetskim galerijama i muzejima, od Victoria&Albert Museuma u Londonu, galerije e-flux u New Yorku do zagrebačkog MSU-a, za koji je napravila mural, od Brazila do Tokija.

Radovi su joj trajno prisutni u urbanoj uličnoj kulturi - godinama je na zidovima izrađivala instalacije uz pomoć različitih tehnika poput linoreza, bakroreza i crteža i sudjelovala u raznim uličnim i grafiterskim inicijativama.