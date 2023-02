Na jednom će se mjestu moći vidjeti sva remek-djela Jana Vermeera

Povijest umjetnosti Johannesa Vermeera van Delfta ili jednostavnije Jana Vermeera smatra jednim od najboljih nizozemskih slikara svih vremena, a 10. veljače Rijksmuseum u Amsterdamu otvara najveću izložbu njegovih djela u povijesti. Posebna atrakcija izložbe bit će svakako njegovo najpoznatije djelo Djevojka s bisernom naušnicom, koja stiže iz Den Haaga, iz Mauritshuisa, Državne zbirke u kojoj se čuvaju stotine slika nizozemskih majstora, uključujući djela Rembrandta i Vermeera.

Prema riječima Taca Dibbitsa, glavnog direktora Rijksmuseuma, nadolazeća izložba sadržavat će "najmanje" 28 djela koja nose Vermeerov potpis, što je zaista sjajno postignuće jer se procjenjuje da ih ima samo 37. Uz to izložba ima i cilj novo preispitivanje umjetnikova opusa, a na tome rade kustosi nove generacije koji istražuju i njegove društvene krugove i kućni život. Prije ove amsterdamske izložbe najveća je održana upravo u Den Haagu i tamo su predstavljene 23 njegove slike s potpisom i zato je razumljivo uzbuđenje koje trese nizozemske umjetničke krugove pred veliko otvaranje sljedećeg petka, tim više jer Rijksmuseum nikada nije održao samostalnu izložbu umjetnikovih radova, iako posjeduje četiri njegove najbolje slike. To su: Mljekarica, Žena čita pismo, Ljubavno pismo i Pogled na kuće u Delftu. Uz to iz New Yorka, iz slavne kolekcije Frick, u Amsterdam su već stigle tri podjednako slavne Vermeerove slike: Djevojka prekinuta u glazbi, Službenik i Djevojka koja se smije. Naravno, sve će oči opet biti uprte u Djevojku s bisernom naušnicom, tim više jer su 2020. stručnjaci haaškog muzeja došli do novih otkrića.

"Djevojka s bisernom naušnicom u očima skriva posebnu dubinu. O slici smo otkrili više nego ikada dosad", rekla je ravnateljica muzeja Martine Gosselink i otkrila kako je grupa restauratora ustanovila da je na poznatoj slici iza djevojke bila naslikana i zelena zavjesa, koja je s vremenom iščezla, kao i to da je rendgenski skener otkrio da je Vermeer naslikao i trepavice koje danas nisu vidljive golim okom.