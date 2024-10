Mimika orkestar – snimanje albuma uživo na koncertu

Nesvakidašnje iskustvo i nezaboravni doživljaj praćenja postupka snimanja uživo u kojem će orkestar od dvadeset članova, na čelu sa skladateljem i multiinstrumentalistom Makom Murtićem, njihovi gosti te tehničko osoblje predvođeno majstorom tona dati sve od sebe da njihovo muziciranje bude na najvišoj razini jer će ostati ovjekovječeno na diskografskom izdanju.

Foto: Luka Čabo

Novi materijal, koji će Mimika orkestar snimiti uz publiku u Maloj dvorani, nastavak je vizija nepostojećih mjesta na obalama istočnog Jadrana i dubokog srca kontinenta koje su zabilježila prethodna dva albuma Divinities of the Earth and the Waters i Altur Mur.

Ovo koncertno snimanje u sklopu programa Lisinski srijedom jedinstvena je prilika za publiku da s Orkestrom zaroni u mantričke ritmove i sinestetske harmonije te doživi virtuozne solističke dionice i vokale koji govore na arhaičnim dijalektima – sve to uz promatranje tehničkog aspekta procesa snimanja albuma, koji se najčešće odvija u publici nedostupnim studijskim prostorima.

Foto: Luka Čabo

Mimika orkestar osnovali su prije dvadeset godina Mak Murtić i Maja Rivić u Londonu, a čine ga eminentni domaći i strani glazbenici, članovi istaknutih ansambala i sastava, poput Joea Kaplowitza, Vojkana Jocića, Jurice Rukljića, Marija Petrinjaka, Viktora Slamniga, Nenada Kovačića i dr.

Program počinje u 20 sati, a ulaznice, po cijeni od 20 eura, dostupne su na blagajni Dvorane Lisinski i online na lisinski.hr.