Marijana Dokoza otkrila što se krije iza "Njegove žene" i "Prijestupnika"

Manja Kostelac-Gomerčić

U cijeloj Lici živa je vilinska tradicija i priče o nadnaravnim bićima

"Oduševila me pronađena predaja o dvije žene divkinje koje su na leđima donijele veliki bunar s Vitla do Gacke. Fascinantna je i priča iz Kompolja o svjetlima koja se noću javljaju iznad japodskog groblja" kaže profesorica hrvatskog jezika i književnosti koja je u knjizi "Legendarica" zapisala usmenu predaju Gacke, Like, Krbave i Senja