Ljubić pun humora u kojem čitatelj navija za sretan kraj

Na prvih je nekoliko stranica ovaj roman “mirisao” na superpopularni (i isto toliko zabavan) roman Kevina Kwana “Suludo bogati Azijci”. Priča, naime, počinje istom premisom: mladi Indijac stiže u posjet New Yorku, a iz poštovanja prema starijim članovima obitelji i teti koje se iz djetinjstva uopće ne sjeća završi kod rodbine iz radničke klase, u siromašnom stanu u siromašnom kvartu... I dok se on muči na pomoćnom ležaju, apartman u Plazi ostaje prazan jer on je, naime, jedan od najbogatijih mladih indijskih poduzetnika, ali se ponaša sasvim “neprilično” količini novca koju posjeduje.

No tu prestaju sve sličnosti jer Marc Levy, trenutačno najčitaniji francuski pisac (prodao je više od 40 milijuna knjiga), majstor je žanra romantičnih komedija. Upravo to je roman “Žena poput nje” (Stilus, urednik George Alessandro Laidlaw, prijevod Ira Martinović, 99 kuna), priča stvorena za tmurni zimski vikend, za malo sanjarenja uz topli čaj.

Levy, naime, nije nimalo banalan i stoga kroz ovu ljubavnu priču govori o sudaru svjetova. S jedne su strane stanari zgrade na Petoj aveniji (ne nužno jako bogati), a na drugoj je svijet njihova “vozača lifta”, jer zajednički nazivnik priče je jedna od rijetkih povijesnih zgrada u kojoj je stari lift kojima se upravlja ručno.

Autor s puno topline opisuje oba ta svijeta, a toplina u prvom redu proizlazi iz humora te je istinski životna, a ne tek “etiketa” nalijepljena romantičnoj ljubavnoj priči od koje se očekuje sretan kraj. Dok čitatelj upoznaje stanare zgrade, one dobre i one malo manje dobre, bogati Indijac završi kao noćni “vozač lifta”, a izdvaja se priča o djevojci u invalidskim kolicima. Unatoč nesreći, ona ustraje u tome da je glumica te snima zvučne knjige. Njena invalidnost posljedica je teške nesreće koja je traumatizirala čitavu zemlju, što čitatelj naslućuje od samog početka priče i to ga tjera da “navija” za sretan kraj. •