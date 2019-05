Kutinski festival koji ruši predrasude

Prije 16 godina u Kutini, malom gradu s velikom punk scenom, Carla Ferreri pokrenula je festival Girls are weird. Bio je to alternativni festival kojim je Ferreri htjela propitivati rodne uloge, promijeniti stereotipno razmišljanje o ženama kao pop-ukrasima, back vokalima i vrištećim fanovima kao i promovirati žensku ulogu u alternativnoj i DIY kulturi. Uspješno se održavao svakog proljeća kroz šest godina, a svi koji su se tada našli u Kutini, mogli su uživati u koncertima, izložbama, predstavama, performansima i stand-up nastupima.

Festival je ponovno oživio 2018. u organizaciji Davora Habazina, u istom duhu, pod novim imenom - Djevojke su čudne - i zamišljen je kao kreativni prostor slobodnog mišljenja i otvorenog dijaloga u kojem se ruše predrasude i stvaraju nove vrijednosti. Na prvom izdanju gostovale su Jasna Jasna Žmak, Ivanka Ruk Ražov, Nina Romić i Hana Jušić, a ove godine, vratio se još veći, jači i čudniji i donosi nam iznimna glazbena, publicistička, filmska i likovna ostvarenja (ženskih) autora.

Djevojke su čudne počinje danas, a trajat će do nedjelje 12.svibnja. Prvog je dana festivala na programu otvorenje izložbe fotografija Nine Đurđević - Objekt(iv)na, u Galeriji Muzeja Moslavine u 19 sati. Izložba je serija autoaktova u kojima se autorica fotografira u pseudoerotičnim pozama koje oponašaju objektivizirajuće prikaze žena u erotskim i modnim časopisima. Duhovito i ironično, poigrava se i proučava dominantnu društvenu percepciju žena i ženskosti.

Petak u Knjižnici i čitaonici Kutina rezerviran je za nagrađivanu novinarku Ivanu Dragičević i predstavljanje njene prve knjige "Nejednaki". Dragičević, urednica vanjske politike na N1 televiziji, intervjuirala je svjetske lidere, snimala dokumentarna filmove od Afrike, Europe, Bliskog istoka do Kine. Dobitnica je triju godišnjih nagrada Hrvatskoga novinarskog društva „Marija Jurić Zagorka“ za najbolje televizijske emisije i reportaže, kao i nagrade HRT-a „Joško Martinović“ za najbolju reportažu.

Knjiga "Nejednaki" je skup priča koje pokušavaju naznačiti pitanja s kojima se suočavamo u globalnim procesima danas. U njoj Dragičević opisuje događaje i procese kojima je svjedočila i govori o ljudima koji na neki način zrcale osjećaj svijeta u kojem živimo. "Svi su oni akteri u svjetskom Babilonu nejednakih" stoji u uvodniku.

U subotu će u Galeriji Muzeja Moslavine nastupiti kantautorica Dunja Ercegović, poznata pod imenom Lovely Quinces. Osim starih hitova, nadamo se da će izvesti i najnovije singlove koje je objavila početkom ove godine, "Sick in the head" i "Not right", a nastali su u suradnji s njenim višegodišnjim suradnikom, producentom Markom Mrakovčićem.

U nedjelju na Festival dolazi redateljica Sara Hribar koja će predstaviti svoj film "Lada Kamenski". Film je svoju premijeru doživio na 65. pulskom filmskom festivalu na kojemu je dobio nagradu Federacije filmskih kritičara Europe i Mediterana FEDEORA za najbolji hrvatski dugometražni film, kao i Zlatnu Arenu za scenarij. Radnja filma prati filmskog redatelja koji priprema svoj dugometražni prvijenac na temu propasti krojačkih poduzeća u regiji, te na čitaću probu poziva tri renomirane domaće glumice. Kroz odabir glumica za film, "Lada Kamenski" priča priču o tvornici Kamensko koja je postala simbol propale privatizacije i stanja u Hrvatskoj.

"Djevojke su čudne" odličan je razlog da se ovaj vikend zaputite na izlet do Kutine i provjerite čime se sve bave neke od najboljih umjetnica i autorica naše scene.