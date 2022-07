José Cura mi je iza leđa preoteo cijeli festival, osjećam se izigrano

Kada je prošle godine u rujnu slavni argentinski tenor José Cura nastupio na prvom izdanju Festivala grada kapetana u idiličnom Orebiću, koji je emitirala i Hrvatska televizija, nitko nije mogao pomisliti da će to, barem za sada, biti posljednje izdanje tog festivala.

Jer, ove je godine Turistička zajednica Orebića koju vodi tamošnji načelnik Tomislav Ančić organizirala trodnevni Pelješac Festival Orebić kojem je na čelu tenor Cura kao glavni ravnatelj. A osnivačici Festivala grada kapetana i osobi koja je Curu lani i dovela na Pelješac Sandri Milankov, odjednom se potpuno gubi trag, kao da nikada nije ni postojala. A ta vlasnica operne agenture koja djeluje u njemačkom Wuppertalu ne misli baciti koplje u trnje pa je njezin odvjetnik općini Orebić već poslao opomenu pred tužbu. Zbog prisvajanja intelektualnog vlasništva koje bi zemlja članica Europske unije ipak trebala poštovati.

– Lani sam osmislila i organizirala najavni koncert mog Festivala grada kapetana. Patentirala sam brend i osnovala udrugu sa sjedištem u Orebiću te zaštitila naziv i žig festivala. Pozvala sam čuvenog tenora Joséa Curu da gostuje na lanjskom koncertu, prihvativši da on bude umjetnički ravnatelj festivala od 2022. godine, o čemu nismo potpisali nikakav ugovor. Nakon velikog uspjeha lanjskog koncerta na kojem je svirao Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem Marije Ramljak, a nastupila i nacionalna prvakinja, sopranistica Kristina Kolar, Cura je od mene tražio da postane generalni ravnatelj festivala, a da ja budem samo njegova izvršna direktorica. To sam, naravno, odbila, nakon čega je on napisao ljutito pismo svima s kojima sam ga upoznala u Orebiću, dakle načelniku Orebića, županu, državnom tajniku u Ministarstvu turizma... I tako je iza mojih leđa isplaniran festival po mom konceptu i mojoj ideji, osim što mu je ime promijenjeno u Pelješac Festival Orebić. I to festival s Curom kao glavnim ravnateljem. Cura je pozvao orkestar i zbor Opere iz Bukurešta (ukupno više od stotinu umjetnika), pa na festivalu ne sudjeluje niti jedan hrvatski umjetnik (osim orebićkog dječjeg zbora), što je po meni skandalozno. Ja sam željela da na tom festivalu fokus bude na hrvatskim umjetnicima, dirigentima i orkestrima, ali da imamo i međunarodne goste. Osjećam se prevareno i izigrano, ali sam i dalje spremna nastaviti rad na Festivalu grada kapetana – priča nam u jednom dahu Sandra Milankov, koja je rođena i odrasla u Njemačkoj, ali u Orebić odlazi od svoje druge godine života, te to mjesto smatra svojim drugim domom.

Stoga je i osmislila festival koji bi afirmirao taj grad kapetana koji ima mjesto i u svjetskoj pomorskoj povijesti, ali i prelijepe lokacije za ljetni festival klasične glazbe. Iako sam općini Orebić poslao pitanja o evidentnom sporu sa Sandrom Milankov prije nekoliko dana na službeni mail, odgovor nije prispio. Zanimalo me je li moguća suradnja s utemeljiteljicom Festivala grada kapetana i zašto je općina Orebić odlučila festival klasične glazbe raditi isključivo s tenorom Joséom Curom. Zanimalo me i koliko taj festival stoji, budući da je ulaz na sva tri najavljena koncerta slobodan pa bi bilo doista zanimljivo znati tko plaća troškove višednevnog boravka brojnih rumunjskih umjetnika na Pelješcu (naravno, i njihove honorare te putne troškove), ali i tko će platiti honorar velikoj tenorskoj zvijezdi Joséu Curi koji će na orebićkom festivalu dirigirati. I to ne bilo kakvo djelo, nego znameniti Verdijev "Requiem" kojim Festival Pelješac završava u petak 22. srpnja.

Na plakatu festivala, na žalost, ne piše koji će solisti nastupiti u tom zahtjevnom djelu, koje si ne mogu priuštiti niti puno veći festivali, iako se spominje da će to djelo biti izvedeno prvi put u pelješkoj povijesti. Ali se spominje i da Općina Orebić organizira izvedbu ove monumentalne skladbe kao "posebno priznanje svima onima koji su preminuli u zadnje dvije teške godine za svijet".