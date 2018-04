Izložba Emanuel Vidović - pasatist i modernist

Ne propustite pogledati izložbu velikog hrvatskog slikara Emanuela Vidovića u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu do 13. svibnja ove godine.

Posljednja velika izložba Emanuela Vidovića održana je prije 30 godina, stoga je ovo izuzetna prilika da se na jednome mjestu vide remek-djela znamenitog umjetnika. Povod izložbi je 65. godišnjica umjetnikove smrti i 150. godišnjica njegova rođenja.

Djela za izložbu posuđena su iz 11 hrvatskih muzeja i 35 privatnih zbirki. Upravo su djela iz privatnog vlasništva intrigantna jer mnoga od njih nisu nikada viđena u javnosti, a riječ je o doista kapitalnim djelima iz bogatog opusa Emanuela Vidovića.

Foto: Promo Emanuel Vidović, Sunčani poljubac, 1903., ulje na platnu, privatno vlasništvo

Autor izložbe je ponajbolji poznavatelj umjetnosti slavnoga slikara, ugledni hrvatski povjesničar umjetnosti Igor Zidić. Izložba je realizirana u suorganizaciji s Muzejom grada Splita, Galerijom Emanuel Vidović, gdje će se također moći razgledati od lipnja do rujna ove godine. Na izložbi je izložena 121 umjetnina, a također možete pogledati i film scenarista Igora Zidića u režiji Bogdana Žižića (trajanje 26 minuta) o životu i djelu Emanuela Vidovića.

Kako bi publika stekla što više saznanja i što bolje razumjela Vidovićev likovni jezik svakim radnim danom u 17 sati organizirano je besplatno stručno vodstvo za građanstvo.

Izložbeni prostor otvoren je od utorka do četvrtka od 11 do 20 sati, petkom od 11 do 21 sat, a subotom i nedjeljom od 11 do 20 sati.