Vrdoljak: 'Prvu Zlatnu arenu dobio sam prije 60 godina. Glumačku! A još hodam'

Dugo u Puli nije bilo očekivanijeg filma od “Generala” Antuna Vrdoljaka, romansiranog biografskog ratnog filma o generalu Anti Gotovini kojeg igra Goran Višnjić, predvodnik velikog ansambla hrvatskih glumaca uz nekoliko epizodnih inozemnih pojačanja poput američke zvijezde Armanda Assantea i mlade njemačke glumice Jasmin Lord. Rezultat je to dugogodišnje želje gledatelja da se naša kinematografija vrati u devedesete, ne nužno estetikom, nego temama koje su nas tada okupirale, a koje su mnogima još uvijek dio svakodnevice.

Upravo zato ne čudi da se nestrpljenje gotovo moglo opipati u noći otvaranja Pula film festivala, gdje je publika nakon gotovo dvosatnog čekanja da krene “General” doslovno izviždala organizatore zbog odugovlačenja, da bi potom frenetičnim pljeskom popratila već uvodnu špicu filma. Po završetku, iznova podijeljene emocije: dok su jedni s oduševljenjem govorili kako je Hrvatska napokon dobila pravi film o Domovinskom ratu, drugi su bili razočarani izvedbom koju su smatrali nedostojnom uloženog novca, ali i potencijala priče. I jedni i drugi uspoređivali su ga s Vrdoljakovim prethodnim ostvarenjem, “Dugom mračnom noći”, koju neki gledatelji vole, a drugi vole mrziti.

Debate na stranu, jedno je nedvojbeno: dugo u Hrvatskoj nije bilo filma koji je budžetom prelazio dva milijuna eura, na kojem je u duhu nekadašnje tradicije režimskih ratnih spektakala bila angažirana čitava vojska, filma koji je imao luksuz da se snima puna četiri mjeseca, koliko u Hrvatskoj nije boravila čak ni ekipa najveće i najskuplje svjetske serije “Igra prijestolja”. General Gotovina sa svojom se vojskom dvaput penjao na Dinaru, a njegovim utabanim putem isto toliko puta na planinu se popeo i vitalni 88-godišnji Antun Vrdoljak, odlučan da snimi dovoljno materijala za čak osam nastavaka serije kojoj će prethoditi ovaj dvoipolsatni film.

S glumcima Vrdoljakova “Generala” razgovarali smo u Puli, na dan premijere koju su i sami željno iščekivali, jer ih većina nije imala priliku vidjeti finalnu verziju filma.

– Radilo se o setu kakav je u Hrvatskoj gotovo nemoguće vidjeti, koji je u mnogim produkcijskim aspektima, ali i masovnošću nekih prizora više nalikovao hollywoodskim spektaklima – rekla nam je Nataša Janjić, koja u filmu igra Vesnu Karuzu, novinarku HTV-a koja je nakon kratke romanse tijekom akcije Maslenica generalu Gotovini rodila kćer Anu.

Detalji provjereni sa Zulom

Ona se na premijeri nije pojavila ili je barem nismo uspjeli pronaći, kao ni generala Gotovinu koji je otvoreno rekao da će s Vrdoljakom film pogledati na zimu, “uz kamin i čašu vina”.

I kako to obično biva, dok se dio stvarnih protagonista u međuvremenu distancirao od svojih ratnih godina ili barem ne žele dodatnu javnu pažnju, drugi su s veseljem pristupili uvježbavanju svojih filmskih dvojnika, kako bi glumljeni prizori djelovali što autentičnije. Veliku podršku u pripremama imao je glumac Goran Navojec, koji u filmu ima značajnu ulogu pukovnika Brune Zorice – Zulua. On je s ostalim Hrvatima iz Legije stranaca sudjelovao u stvaranju specijalnih postrojbi buduće Hrvatske vojske, gdje je zapovijedao legendarnom bojnom Frankopan. Njihovi pripadnici poslije su prešli u Drugu i Sedmu gardijsku brigadu, te u 1. Hrvatski gardijski zdrug, odreda jedinice koje su imale ključne uloge u operaciji Oluja koju je kao zapovjednik zbornog područja Split vodio i general Gotovina.

– Ja sam se privatno zbližio sa Zuluom, što mi je drago jer je to jedan beskrajno zanimljiv i duhovit čovjek. Svaki naš razgovor bio je kreativan, svaki sam detalj mogao provjeriti i to je dalo posebnu draž čitavom projektu, ali i veliku odgovornost jer mi je stalo da se tim stvarnim ljudima koje igramo film svidi, da ga osjete kao svoj. To je nadogradnja na tremu koja postoji pred svaku premijeru, pa i kad se radi o fiktivnim likovima kojima mnogo slobodnije dodajemo vlastite osobnosti i interpretacije. Ovo je bilo nešto sasvim drugo – rekao nam je Goran Navojec.

Prošlu Pulu gledao u Kanadi

Njegovo snimanje trajalo je ukupno 12 dana, za razliku od Višnjićeva, koji je kao centralna uloga u snimanje “Generala” uložio puna četiri mjeseca. Pripreme su, naravno, trajale mnogo dulje.

– Prvo je potrebno naučiti tekst, a to morate napraviti toliko dobro da ga možete izgovarati bez razmišljanja, ako treba istovremeno rješavajući matematičke zadatke. Tek kada to savladate, morate raditi na tome da rečenica zvuči prirodno, kao da ju je izrekla stvarna osoba, kao što ja sad govorim vama. To su neke osnove našeg posla, stvar je pristojnosti na set doći dobro pripremljen, što zahtijeva dodatni višemjesečni angažman. A naravno da se dogode i problemi na snimanju, zakasni neki brod, treba se nešto dogoditi pa se ne dogodi, želite sunce, a vani pada kiša, treba vam snijeg koji je jučer pao, a danas se otopio, pa morate dodavati umjetni. Ako imate dan snimanja bez problema, to je neko čudo. I tek kada kroz sve to prođete i stanete pred publiku, pa napokon možda čujete pljesak, možete reći da ste napravili dobar posao – rekao nam je Goran Višnjić, kojem je ovo prvi put da prisustvuje premijeri svojeg filma u Puli.

Pogotovo mu je, kaže, žao što nije bio na predstavljanju “Duge mračne noći” 2004. godine, jer je baš u to vrijeme snimao film po stripu Franka Millera “Elektra”, u kojem je bio partner glavnoj glumici Jennifer Garner. U izbivanju je nagrađen i Zlatnom arenom za glavnu mušku ulogu u tom projektu Antuna Vrdoljaka, koji je osvojio ukupno pet Arena.

– Činjenica je da zbog posla često izbivam iz Hrvatske, ali osjećam se kao da nikad nisam otišao, pogotovo kad su tu Rene, Goran, Tarik… Mi smo praktički generacija, bili smo na istoj klasi na Akademiji i to su prijateljstva koja se nastavljaju bez ikakve zadrške i ako se u međuvremenu niste vidjeli po godinu dana. Sjećam se da su mi i s premijere “Duge mračne noći” slali video frenetične publike, a ja sam ga gledao na setu u Kanadi i žderao se što nisam s ostatkom ekipe – dodao je Višnjić, koji se nada da će i “General” iz Pule otići s nagradama.

Publika dala ocjenu 3,83

U Puli je prvi put i Jasmin Lord, koja je u ulozi generalove prve žene Ximene ostvarila svakako najzamjećeniju, eksplozivnu žensku ulogu.

– Raditi s Goranom bilo je prekrasno, kao i s ostatkom ekipe koja me zaista prihvatila kao svoju. Bojala sam se jezične barijere, činjenice da ću prvi put raditi u međunarodnoj produkciji u kojoj sam potpuna strankinja, ali već nakon prvog dana snimanja shvatila sam da je taj strah nepotreban. Prava Ximena nije mi dala mnogo uputa iako smo se čule, tako da sam se u pripremi svojeg lika uglavnom oslanjala na ono što su mi drugi govorili o njoj – rekla nam je simpatična Njemica, koja se nada da će se u Pulu vratiti s vlastitim filmom koji upravo režira.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Poput većine glumaca, i sam Vrdoljak nada se novim festivalskim priznanjima, tim više što je upravo Pula mjesto afirmacije većine njegovih prijašnjih projekata, i to ne samo u redateljskoj nego i u producentskoj i glumačkoj ulozi.

– Ja sam prije šezdeset godina dobio prvu Zlatnu arenu ovdje kao glumac. Šezdeset! Zamislite to! A još uvijek hodam – nasmijao se kad su ga pitali koje mu je najdraže festivalsko sjećanje.

Posebno uzbuđenje na festivalu je osjećao Borko Perić, rođeni Puležan koji je u “Generalu” odigrao uvjerljivo najemotivniju ulogu Nikice, mladog ratnika koji je od regrutacije u Zagrebu 1991. do teškog ranjavanja u Oluji 1995. kao jedan od najvjernijih suboraca pratio svaku stopu ratnog puta generala Gotovine.

– Ja sam emotivno silno vezan za ovaj festival, uzbuđen sam svaki put kad kročim u Arenu, a pogotovo kad smo ovdje s filmom koji je hrvatski narod ovoliko iščekivao – rekao nam je kratko, nervozno pogledavajući prema gledateljima u zaista prepunoj Areni, koji su na trenutke glasno reagirali na komične dijelove filma. Ti premijerni gledatelji o filmu su se izjasnili već nekoliko sati kasnije, dodijelivši “Generalu” solidnu četvorku, odnosno prosječnu ocjenu 3,83. Kakve će ocjene dobiti ostatak filmova u programu, ostaje vidjeti.