Evo što nas sve očekuje na Festivalu tolerancije u siječnju

Sedamnaesti Festival tolerancije u Zagrebu, uz selekciju intrigantnih filmova prikazanih i nagrađenih na najznačajnijim svjetskim festivalima poput Sundancea, Cannesa ili Berlinalea, ove godine održat će se na dvije lokacije. Filmske projekcije igranih filmova očekuju nas od 23. do 27. siječnja 2024. godine, u Muzeju suvremene umjetnosti, a dokumentarni program od 24. do 28. siječnja, u Dokukinu KIC. Svi su programi besplatni za posjetitelje.

Festival tolerancije posljednjih 16 godina održava se kao angažirana kulturno-edukativna platforma, koja primarno kroz filmski, ali i izložbeni te edukativni program, promiče ideje tolerancije, suživota, otvorenosti i dijaloga. Teme kojima će se kroz filmove i popratni program baviti Festival tolerancije su izbjeglištvo, bijeg iz domovine, pitanje identiteta, bullying, žene u patrijarhalnoj sredini i negiranje zločina, genocida i holokausta. Aktualne su to društvene pojave koje sve više ukazuju na potrebu za progovaranjem o nepravdama, inzistiranju na dijalogu i suradnji cijele zajednice u borbi protiv diskriminacije, što je uz podršku marginaliziranim skupinama jedan od glavnih ciljeva djelovanja udruge Festivala suvremenog židovskog filma Zagreb i projekta Festivala tolerancije – JFF Zagreb.

Filmski programi ove su godine podijeljeni u četiri kategorije, a selekciju filmskog programa potpisuju Snježana Tribuson i Boško Picula, uz programsku savjetnicu i predselektoricu Dinu Pokrajac. Prilikom selekcije filmova posebna se pozornost posvetila filmovima iz tzv. svjetskoga festivalskoga kruga nagrađivanima na prestižnim festivalima. Ugriz stvarnosti prikazuje jedanaest dokumentarnih filmova, a u prvi plan stavlja kvalitetu, neposrednost i aktualnost koju dobar dokumentarac uvijek ima.

Izdvajamo film 20 days in Mariupol Msytslava Chernova, koji je na ovogodišnjem Sundance Film Festivalu osvojio nagradu publike. Program Spektar donosi nam selekciju od dvanaest svjetski aktualnih i značajnih igranih filmova usmjerenih na teme kao što su holokaust, ljudska prava te česti društveni izazovi od kojih bismo izdvojili dramu Disco Boy Giacoma Abbruzzesa u kojoj glumi Leon Lučev, a koja je na ovogodišnjem Berlinaleu nagrađena za izvanredno umjetničko dostignuće, te film Tjelešce (Piccolo Corpo) Laure Samani, dobitnika nagrade Europsko otkriće – Prix FIPRESCI 2022.

Očekuje nas i pobjednik prestižnog Sundance Film Festivala Tisuću i jedan (A Thousand and One), redatelja A.V. Rockwella, kao i Ljeto s nadom (Summer with Hope) – pobjednika na Karlovy Vary International Film Festivalu 2022. Program Mali koraci posvećen je edukativnim i poučnim filmovima za djecu i mlade koji potiču razvoj kritičkog mišljenja i medijske pismenosti, a između četiri ponuđena naslova prikazivat će se i Piletina za Lindu (Chicken for Linda), koji je osvojio nagradu ocjenjivačkog suda za najbolji dugometražni animirani film na ovogodišnjem Festivalu u Annecyju 2023. Samo kratko donosi 14 kratkih filmova, među kojima i 27, koji je režirala Flóra Anna Buda, a proglašen je najboljim kratkim filmom u Cannesu i Annecyju, Gusjenice (Les chenille), koji su režirali Michelle Keserwany i Noel Keserwany, a koji je nagrađen kao najbolji kratki film na Berlinaleu, te Stranac na vratima (Stranger at the Gate) Joshue Seftela, iza kojeg je nominacija za nagradu Oscar i posebno priznanje na Tribeca Film Festivalu.

Tolerance Talk, javne panel-rasprave koje se niz godina održavaju u sklopu filmskog programa Festivala tolerancije, i ove godine otvorit će tri goruće i društveno relevantne teme: ovisnost o videoigrama, integraciju izbjeglica (u suradnji s UNHCR Hrvatska) i pitanje negiranja holokausta te rastućeg antisemitizma.

Gradeći na idejama i vrijednostima, tolerancije, suživota, otvorenosti i dijaloga, izložbeni program Festivala svake je godine tematski posvećen ranjivim društvenim skupinama. Izložba fotografija „Tu smo‟ rezultat je suradnje Festivala tolerancije i Saveza udruga za mlade i studente s invaliditetom SUMSI. Cilj ovog projekta jest podizanje svijesti o kvaliteti života osoba s invaliditetom i služi kao podsjetnik na važnost inkluzije, razumijevanja i podrške. Inspirirana izložbom fotoportreta izbjeglica iz 2019. godine, „Oni/They‟, izložba „Tu smo‟ donosi fotoportrete osoba s invaliditetom kroz umjetničku viziju fotografa Mare Milin, Stanka Hercega i Sanjina Kaštelana. Ove fotografije nisu samo slike; one su priče o hrabrosti, izdržljivosti i dostojanstvu. Fotografije će biti izložene u javnom prostoru, na Trgu Petra Preradovića, od 18. do 28. siječnja 2024. godine.

Program je, kao i dosadašnjih godina, besplatan, sufinanciran sredstvima Grada Zagreba, HAVC-a, UNHCR Hrvatska i drugih partnera.