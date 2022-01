Dužnost kazališta je baviti se temama poput umjetne oplodnje

U utorak 25. siječnja HNK Zagreb na rasporedu je imao najnoviji balet, spektakularni "Decadance" izraelskog koregrafa svjetskoga glasa Ohada Naharina. I kazalište je bilo doslovno krcato, ulazilo se uz provjeru COVID potvrda i osobnih iskaznica. Najzanimljiviji bio je sastav publike, koji su barem 80 posto činili mladi ljudi, srednjoškolci. Već je to svjedočilo da se glas o senzacionalnoj plesnoj predstavi koja osvaja nesvakidašnjom energijom izvođača proširio gradom. Reakcija publike na kraju predstave, koja burnim pljeskom i povicima "Bravo!" doslovno nije dopustila plesačima da odu sa scene, najbolji je dokaz koliko nove publike posljednjih godina ima HNK Zagreb. I kako upravo zbog te publike kazalište uspješno brodi kroz koronakrizu.

- Prošle smo godine izveli 249 predstava koje su gledala 44.883 gledatelja. Popunjenost programa bila je 92%. A 2020., kada je kazalište bilo zatvoreno više od dva mjeseca, imali smo 153 izvedbe i 40.487 gledatelja. Zbog restrikcija predstave su izvođene pred limitiranim brojem gledatelja, gledalište je variralo od 120 do 350 mjesta, tek krajem 2021. kada su uvedene COVID potvrde vratili smo se na posve popunjeno gledalište sa 700 mjesta. No, i tada smo pazili da predstave izvodimo i pred manjim brojem gledatelja, s razmacima, tako da mogu doći i oni koji nemaju COVID potvrde. U tim brojkama nema svih onih gledatelja koji su pratili naše pandemijske programe na otvorenom, od početka pandemije kada smo pjevali u deset zagrebačkih kvartova, pa do Ljetnih večeri ispred zgrade kazališta - objašnjava intendantica Dubravka Vrgoč te ističe kako je HNK Zagreb jedno od najuspješnijih europskih kazališta u pandemijskom vremenu.

Na pitanje kako su uspjeli privući novu, mladu publiku, ističe važnost promišljene repertoarne politike, ali i pokretanje "Filozofskog teatra" koji je okupio tisuće mladih, novih gledatelja i nacionalno kazalište učinio atraktivnim i studentskoj publici.

Ona i njezini ravnatelji sada se već polako opraštaju od HNK Zagreb (u rujnu ga preuzima kreativna ekipa novoizabrane intendantice Ive Hraste Sočo) i zato su do kraja sezone pripremili doslovno maraton novih premijera. Balet već 19. veljače izlazi s novom premijerom:

- Naša druga premijera ove sezone je najpopularniji, najizvođeniji i najromantičniji bijeli balet na svijetu "Giselle", a publici ćemo ga predstaviti u koreografiji bivše zvijezde pariškog baleta Josea Carlosa Martineza - govori Leonard Jakovina, ravnatelj Baleta HNK Zagreb, te nastavlja:

- Finale sezone pripada novom baletu koreografkinje Valentine Turcu, čiji veliki balet "Smrt u Veneciji" zagrebačka publika obožava. Ovaj put ona se bavi remek-djelom francuskog književnika Gustavea Flauberta "Gospođa Bovary". Veselim se novoj suradnji s Valentinom Turcu, a posebno me zanima kako će dramaturški razraditi kompleksnost i karakter Eme Bovary.

Pred Baletom HNK Zagreb je i veliko gostovanje, put ga opet vodi u Rusiju, u Sankt Peterburg koji su već osvojili "Anom Karenjinom", koreografa Lea Mujića, a sada će im pokazati nešto posve drukčije, već spomenuti, "Decadance", za koji Jakovina kaže da je predstava kojom je zagrebački Balet postavio visoki standard i obilježio zlatnu eru ove generacije plesača.

Pred nama je vrlo zahtjevan, ali i nesiguran i napet ostatak sezone, kaže ravnatelj Opere HNK Zagreb Giorgio Surian. Prva premijera koja očekuje Operu stiže već u travnju, a riječ je o slavnoj "Traviati":

- Ta nam produkcija dovodi dva gosta; redatelj je Hugo De Ana, a ravnatelj maestro Srboljub Dinić. Od solista, uz prvakinju Opere HNK Zagreb Lanu Kos, ulogu Traviate pjevat će i prvakinja ljubljanske Opere Martina Zadro, te Nikolina Pinko, bivša studentica Muzičke akademije Zagreb, koja već nekoliko godina pjeva na europskim opernim scenama. Ulogu Alfreda pjevaju naš nacionalni prvak Tomislav Mužek i perspektivni tenor Filip Filipović - najavljuje ravnatelje Opere te ističe kako nakon "Traviate" slijedi premijera "Onjegina", kojeg režira poznati ruski redatelj Jurij Laptev, pjevaju solisti i ansambl Opere, dok će dirigirati, publici već poznat, maestro Mihail Sinkievič.

Giorgio Surian najavljuje i četiri vrlo različita koncerta koje priprema s Operom HNK Zagreb, prvi je na rasporedu već uoči Valentinova, koncert na kojem će solisti i orkestar HNK Zagreb izvesti najljepše melodije inspirirane ljubavlju, te ističe kako je u planu i novi operni naslov za mlade "Mali dimnjačar", ali i kako taj plan potpuno ovisi o situaciji s koronavirusom:

- Nakon godinu dana uspjeli smo vratiti orkestar u orkestralnu rupu i vratiti se normalnom ritmu proba, čemu svakako pridonosi testiranje svih članova HNK Zagreb, tri puta tjedno, čime pokušavamo održati normalan rad u Operi. No, kod "Malog dimnjačara" je specifično to što se u njemu pojavljuje čak tridesetero djece, pa će realizacija tog plana potpuno ovisiti o razvoju situacije s pandemijom - objašnjava ravnatelj Opere.

Iza ravnatelja Drame Ivice Buljana je sezona koju su na najbolji mogući način obilježile – žene.

- Protekla je godina doista bila u znaku žena, počevši od praizvedbe nagrađenog teksta Monike Herceg "Gdje se kupuju nježnosti", kojim se nametnula kao kompleksna autorica koja se bavi širokim rasponom tema, od posttraumatskog stresa, socijalne isključivosti, ženske emancipacije, ali i odnosa unutar obitelji. Značajni su u tom smislu i scensko uobličenje poezije mladih hrvatskim autorica, nova drama Tene Štivičić "64" te "Genijalna prijateljica" Elene Ferrante. Na našoj sceni debitirala je nova generacija redateljica, poput Marine Pejnović i Arije Rizvić koje su pokazale vrhunsku formu i spremnost da realiziraju i najzahtjevnije projekte - objašnjava Buljan te najavljuje da ni Drama neće mirovati do ljeta 2022.:

- Do kraja sezone imat ćemo: "Povijest pčela" Maje Lunde u režiji Erika Ulfsbija, "Zločin na kozjem otoku" Uga Bettija u režiji Paola Magellija, te autorski projekt Bobe Jelčića koji je odabran za prikazivanje u mreži Prospero koja okuplja najveće europske repertoarne teatre. Drama HNK Zagreb u kooprodukciji s teatrom iz Toulousea i Kazalištem Ulysses priprema Čehovljevo djelo "Ujak Vanja", u režiji slavnog francusko-bugarskog redatelja Galina Stojeva i tom predstavom završavamo naš mandat - govori Ivica Buljan te dodaje da će u međuvremenu svjetla pozornice ugledati i "Ratni reporteri" redatelja Sebastiana Foucaulta te projekt "A Play for the Living in a Time Extincion" autorice Mirande Hall, koji će režirati Anica Tomić.

Buljan objašnjava kako će svim tim premijerama biti zaokružen jedan veliki novi tematski krug, te ističe kako su to teme o kojima se prije u kazalištima nije govorilo, što objašnjava na primjeru drame "64" u kojoj Tena Štivičić piše o umjetnoj oplodnji:

- Zapanjujuće je kako ništa ne znamo o tome i kako se društvo ograđuje od javnoga govora o nečemu što je tako važan dio osobnog života mnogih ljudi. A preko takvih predstava usvajamo društvena znanja koja su potrebna za stvaranje harmonije i kvalitetniji odnos među pojedincima - naglašava ravnatelj Drame.

Otkrio nam je kako ćemo na sceni HNK Zagreb vidjeti i tri velika gostovanja: berlinska Schaubühne dolazi s predstavom "Suboteks" Thomasa Ostermeiera, prema kultnim romanima radikalne feministice Virginie Despentes. Slijedi "Ljubav", nova predstava Pippa Delbona, redatelja s kojim je prije sedam godina HNK Zagreb i počeo svoje međunarodne suradnje, te predstava premijerno izvedena na lanjskom festivalu u Avignonu, "Bratstvo" Carole Guiele Nguyen. A Drama HNK Zagreb putuje u Ljubljanu, gdje će izvesti "Genijalnu prijateljicu", s kojom gostuje i na Dubrovačkim ljetnim igrama, dok će u Beogradu igrati Krležu, dramu "U agoniji", sa sjajnom Ninom Violić u ulozi barunice Lenbach.