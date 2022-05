Dragan Primorac među pravednicima koji su pomogli Židovima

Američki stručnjak za komunikacije, politički strateg i pisac Ari Mittleman predstavio je u Zagrebu svoju novu knjigu "Staze pravednika: Priče o herojstvu, humanosti i nadi". Riječ je o pričama devetero inspirativnih ljudi iz različitih kutaka svijeta koji su, iako nisu Židovi, na različite načine pomogli židovskoj zajednici u svijetu.

Inspirativni ljudi

Među osobama čije biografije Mittleman iznosi u svojoj knjizi su i hrabri pojedinci poput Astona Brighta, vatrogasca s Floride koji se nekoliko puta dobrovoljno priključio gašenju katastrofalnih požara u Izraelu. Tu je i uporni Markus Stötzel, njemački odvjetnik koji je nakon što je prihvatio slučaj stanovite njemačke Židovke Dorothee čiju su obiteljsku imovinu oteli nacisti u Drugom svjetskom ratu, odlučio život posvetiti pomaganju drugima da vrate davno izgubljena obiteljska blaga koja su im oduzeli nacisti.

24.05.2022., Zagreb - U Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade odrzana je promocija knjige Aria Mittelmana "Staze pravednika"

Treba spomenuti i velečasnog Patricka Desboisa, francuskog rimokatoličkog svećenika i osnivača organizacije Yahad-In Unum, koja diljem Europe traga za i istražuje masovne grobnice židovskih žrtava nacističkih jedinica Einsatzgruppen u Drugom svjetskom ratu. Sve zajedno, u Mittlemanovoj knjizi "Staze pravednika" našle su se biografije devet osoba, četiri žene i pet muškaraca, ali nama možda najzanimljivija ličnost, a i razlog zbog kojeg je autor knjigu došao predstaviti baš u Zagreb, jest Dragan Primorac. Bivši ministar znanosti i obrazovanja koji je dužnost obnašao od 2003. do 2009., možda je manje poznato, u više navrata surađivao je s izraelskim dužnosnicima i stručnjacima, a hrvatsko školstvo stremio je oblikovati po uzoru na izraelsko.

- Cijeli izraelski kurikul, od vrtića nadalje, bio je okrenut inovacijama i utemeljen na znanosti. Vodstvu mlade Hrvatske trebao je velik politički uspjeh kako bi pokazalo da drži do modernog obrazovanja pa je premijer Draganu dao podršku da slijedi izraelski model ako to znači jaču državnu upravu. Dragan nije stao na tome. (...) Imao je potrebu djelovati izvan svojih ministarskih dužnosti kako bi pomogao Hrvatskoj steći svjetski ugled kakav priželjkuje, i to uspostavljanjem i razvijanjem raznih bilateralnih odnosa. Pritom je bilo najbolje uložiti u otvaranje veleposlanstva - piše Mittleman te opisuje proces otvaranja izraelskog veleposlanstva u Hrvatskoj 2005. godine, koji je pokrenuo upravo Primorac.

Na promociji su govorili Ante Zuzl, autor Ari Mittleman, Dragan Promorac i izraelski veleposlanik Ilan Mor.

On je, navodi Mittleman, organizirao i prijateljsku utakmicu hrvatske i izraelske reprezentacije 2004. godine (završila je neodlučeno, 3:3), a iako više nije u Vladi, i dalje kao osnivač i počasni predsjednik Hrvatsko-izraelskog poslovnog kluba radi na unapređenju odnosa dvaju zemalja.

Točke svjetlosti

Ari Mittleman, američki Židov rodom iz savezne države Pennsylvanije, koji je igrom slučaja često boravio u Hrvatskoj te naučio i hrvatski jezik, knjigu "Staza pravednika" počeo je pisati osjećajući sve težu i mračniju prisutnost antisemitizma u društvu oko sebe. Posebice ga je potresao teroristički napad na sinagogu Drvo života u Pittsburghu 2018., kada je američki terorist Robert Gregory Bowers, kojem se trenutačno sudi, vatrenim oružjem usmrtio jedanaest vjernika, a ranio ih šestero.

24.05.2022., Zagreb - U Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade odrzana je promocija knjige Aria Mittelmana "Staze pravednika"

- Kad je predsjednik George W. Bush u prosincu 2018. održao posmrtni govor svojem ocu, upotrijebio je njegov izraz "tisuću točaka svjetlosti". Kako je toga mjeseca moj svijet još bio nesređen, u besanim sam noćima mnogo razmišljao o tom izrazu. Zatekao sam se kako tražim ono što je pozitivno, odlučan u želji da nađem barem šačicu tih točaka svjetlosti. U naizgled sve jačem mraku antisemitizma, osjećao sam da još ima lidera predanih produbljivanju odnosa sa židovskom zajednicom i židovskom državom. Nadao sam se da će me oni nadahnuti - i budem li doista mogao objaviti knjigu - da bi mogli nadahnuti i moju zajednicu u ova mračna vremena - kazao je Mittleman.