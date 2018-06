Domovinski rat ispričan kroz sjećanja građana RH

U vrijeme sveopće nesigurnosti kada se u vijestima o ratovima govori kao o normalnoj pojavi hvalevrijedan je projekt pod sloganom “Spremimo rat u muzej” koji se referira na jučer lansiranu crowdfunding kampanju za pokretanje Muzeja ratne fotografije “Image of War” na adresi Hebrangova 4 u Zagrebu.

Muzej Image of War posjetiteljima će prezentirati najbolje od svjetske ratne fotografije, a dio prihoda od svake ulaznice bit će namijenjen izbjeglicama i žrtvama rata. Otvaranje muzeja s društvenom misijom do 18. lipnja može se podržati na http://igg.me/at/imageofwar, a u zamjenu za potporu pojedinac dobiva povoljnije ulaznice, knjigu ratne fotografije, pa čak i mjesto na zidu muzeja. Na servisu Indiegogo za otvaranje muzeja dosad je prikupljeno 2790 dolara ili 35 posto od ciljanih 8000 dolara. Naime, kako ističu organizatori projekta:

– 90 posto sredstava za muzej već smo osigurali, ali nedostaje nam posljednjih 10 posto kako bismo finalizirali postavljanje izložbe “Rat u Hrvatskoj” i otvorili vrata muzeja ovog srpnja. Uz malo pomoći, muzej ćemo zajednički postaviti na noge.

Uz profesionalne ratne fotografije domaćih i inozemnih fotografa koji su od 1991. do 1995. fotografirali rat u Hrvatskoj, muzej će u svoju prvu izložbu uključiti i perspektivu rata kroz pogled običnih ljudi. Već nekoliko tjedana u kampanji #GdjeSiBio91 na Facebook stranicu muzeja stižu osobne priče i fotografije civila, vojnika, ali i ljudi koji su za vrijeme rata bili djeca.

– U stvaranje muzeja krenuli smo potaknuti lakoćom s kojom se u javnosti govori o ratu, kao da rat nije najveća tragedija koju pojedinac i društvo mogu iskusiti. Pojedinci nam šalju svoja iskustva iz Domovinskog rata, iskustva koja nikad nisu javno ispričana, a koja izravno govore o strahotama koje smo prošli. Vjerujem da nitko ne može ostati indiferentan na slike rata kad ih vidi ispričane iz perspektive djeteta iz Vukovara ili šibenskih civila – kaže Danilo Gregović, pokretač projekta.

Objašnjava nam da će muzej usko surađivati i s drugim sličnim muzejima u zemlji i inozemstvu, poput muzeja ratne fotografije War Photo Limited iz Dubrovnika, Galerije 11/07/95 iz Sarajeva, Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari te Muzeja vojne i ratne povijesti Pakrac.

– Važno je podizati svjesnost kako bismo mogli kritički promatrati svijet oko sebe i prozreti medijske manipulacije kojima smo često izloženi, a koje dovode do nerazumijevanja i sukoba. Iako su fotografije stradanja uznemirujuće, smatramo da nemamo pravo na indiferentnost. Obvezni smo biti svjesni i gledati širom otvorena uma – smatra Sandra Vitaljić, kustosica prve izložbe muzeja.

S obzirom na globalni porast ratnih sukoba, rast ekstremizma, prijetnji terorizmom i moralnu paniku koju to donosi, ratovi su aktualna tema, čak i kada se ne događaju pred našim kućnim pragom. Podršku žrtvama ratova i izbjeglicama muzej će provesti i u suradnji s udrugom Are You Syrious koja se već iskazala pomažući izbjeglicama s Bliskog istoka.