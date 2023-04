Čarolija Lonjskog polja u malom hrvatski je paviljon na Bijenalu arhitekture

U Centru za posjetitelje "Crna roda" u Parku Prirode Lonjsko polje, predstavljen je hrvatski paviljon na 18. Venecijanskom bijenalu.

Hrvatska će se na toj prestižnoj međunarodnoj arhitektonskoj izložbi predstaviti prostornom instalacijom "Same as it Ever Was" inspiriranom čarobnim vidikovcima Lonjskog polja. Autorski tim koji će hrvatsku predstavljati na toj prestižnoj međunarodnoj izložbi arhitekture, a koji su i autori tri vidikovca koje trenutno možemo vidjeti u Lonjskom polju, čine arhitekti Mia Roth, Tonči Čerina i Luka Fatović te dizajneri Vedran Kasap, Ozana Ursić, Niko Mihaljević i Ivica Mitrović.

Hrvatski paviljon u Arsenalu tako će pripadati tom, kako ga nazivaju, "bestijariju" vidikovaca, odnosno promatračnica, sagrađenih na tri mjesta – u Osekovu, Čigoču i Repušnici - inspiriranih arhitekturom tog podneblja, starim graničarskim čardacima i lovačkim čekama, izgrađenima od prirodnih materijala i naizgled nalik nekima od brojnih životinja koje nastanjuju jedno od najvećih i najljepših močvarnih područja Hrvatske, ali i šire. Naš će paviljon nadopuniti i ambijentalna zvučna instalacija, rad Nika Mihaljevića, temeljena na glasanju ptica močvarica. Sve to, posjetitelje će hrvatskog paviljona u Arsenalu, na trenutak transportirati u netaknutu prirodu Lonjskog polja.

Vidikovci u Lonjskom polju Foto: Marko Mihaljević

Ovogodišnja je tema arhitektonskog bijenala, na kojem će sudjelovati 63 države, "Laboratorij budućnosti", a ovim projektom hrvatski autori žele ukazati na smjer u kojem možemo odvesti svoju budućnost, korištenjem održivog dizajna i arhitekture, slijedeći primjere iz prošlosti kada su ljudi, a posebice stanovnici područja oko Lonjskog polja, živjeli u skladu i simbiozi s prirodom.

– Ovo je zaista jedna mikrolokacija koja ujedinjuje zaštitu kulturne i prirodne baštine, tako upućujući na ono što i jest tema bijenala – tema održivosti, suživota čovjeka i prirode – i materijalizirajući se u ovakvom vrhunskom postignuću suvremene arhitekture. Iznimno mi je drago da ćemo na ovom nastupu koji je za Hrvatsku itekako važan, prezentirati upravo ovakav projekt, jer znamo da Bijenale nije samo izložba, već i platforma koja sve nas potiče na promišljanje – kazala je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Vidikovci u Lonjskom polju Foto: Marko Mihaljević

- Lonjsko polje i njegovi fenomeni poslužili su nam kao lekcija iz prošlosti. Kroz niz stoljeća na ovom su području ljudi formirali svoje ekspresije života koji se odvijao u simbiozi s prirodom na način da u tom fluksusu ne postoji hijerarhija ili primat, već svi zajedno koegzistiraju u jednom harmoničnom okolišu – pojasnila je Mia Roth, povjerenica ovogodišnjeg hrvatskog nastupa na Bijenalu arhitekture i dio autorskog tima projekta.

Uz prostornu instalaciju koju ćemo predstaviti u Veneciji, iznimno važan je i edukativni dio ovog projekta, naglasio je kustos diskurzivnog programa hrvatskog paviljona Ivica Mitrović. Naime, u ovom projektu planirano je i sedam aktivnosti diskurzivnog programa koji će se na koncu objediniti u knjizi, a kojima se organizatori nadaju doprinijeti raspravi o tome kako dizajn i arhitektura mogu odgovoriti na sve izazove i krize s kojima se susrećemo u modernom društvu, poput one možda i najvažnije - klimatskih promjena.

- Prvi dio bio je radionica koju smo u veljači održali na Sveučilištu Politecnico di Milano na kojoj je sudjelovalo 70 studenata i studentica dizajna. Drugi će dio činiti okrugli stol na samom otvaranju, a zatim i program na Ljetnoj školi dizajna i znanosti u Ljubljani, održat će se radionice u Splitu i Motovunu, a vratit ćemo se i u Lonjsko polje gdje će četverodnevnu radionicu voditi kolektiv Open Forest - kazao je Mitrović.

Venecijanski bijenale arhitekture za javnost će biti otvoren od 20. svibnja do 26. studenog.