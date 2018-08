Britanski glumac Idris Elba ipak će postati prvi crni James Bond?

Koje li smo sreće! Prošle je godine usred ljeta medije poharala vijest da će se 25. nastavak Jamesa Bonda snimati u Hrvatskoj, poslije je objavljeno i da će ga režirati Danny Boyle. Tih je dana traženi britanski glumac Idris Elba puštao glazbu u dubrovačkom klubu Revelin. Gotovo točno godinu dana kasnije svoj je DJ performans ponovio i u zagrebačkom klubu Opera.

Sada te vijesti dobivaju posebnu važnost jer brojni napisi ovih dana upućuju na to da bi zvijezda Žice mogla postati i prvi tamnoputi James Bond. Prema navodnim riječima redatelja Anthonyja Fuque, producentica Bondova serijala Barbara Broccoli rekla mu je kako bi Elba trebao biti novi James Bond, a Fuqua se složio dodajući kako on to svakako može kada je u formi te kako mu je i čudno da se to već nije dogodilo.

Novi film o najpoznatijem tajnom agentu mogao bi imati tamnoputog redatelja i glavnog glumca. E sad, nije prvi put da se Idrisa Elbu spominje u ovakvom kontekstu, traje to barem od 2014., no on je do sada izričito odbijao takvu mogućnost spinajući sve čak i kazavši misli da je bolje da sljedeći Bond nakon Daniela Craiga bude – žena.

Kandidati se za novog Bonda znaju otprije – Tom Hardy koji je već izrazio simpatije prema toj mogućnosti, Michael Fassbender, Tom Hiddleston, David Oyelowo koji svoj glas posuđuje tajnom agentu u audioknjigama koje se snimaju po romanima Iana Fleminga. Međutim, Broccoli je rekla da se vrijeme kada će netko iz manjina glumiti Bonda bliži i kako će se to sasvim sigurno i dogoditi.

Uspjeh Crne pantere svemu ide u prilog.

