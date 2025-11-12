Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Stiže Art Zagreb

Božićni sajam umjetnina ove se godine seli u Oktogon

Foto: Patricia Jerković
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
12.11.2025.
u 13:46

Nakon što je lanjsko izdanje u Meštrovićevom paviljonu privuklo više od šest tisuća ljubitelja umjetnosti, ovogodišnje izdanje održat će se od 11. do 14. prosinca u novom prostoru Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti nazvanog Oktogon NMMU. Galerije iz Hrvatske i regije — Slovenije, Mađarske, Italije i Srbije ponudit će na prodaju djela vrhunskih suvremenih umjetnika, a u suradnji s aukcijskom kućom Artmark održat će se i aukcija radova kipara Mire Vuce

Nakon što je sedmo izdanje Art Zagreba prošle godine u Meštrovićevom paviljonu privuklo više od šest tisuća ljubitelja umjetnosti, ovogodišnje izdanje održat će se od 11. do 14. prosinca u novom prostoru Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti nazvanog Oktogon NMMU. Novootvoreni prostor Muzeja, u palači nekadašnje Prve hrvatske štedionice, u samo godinu dana, postao je jedno od najzanimljivijih mjesta promocije suvremene umjetnosti u Hrvatskoj.

Upravo ovdje, održat će se i Art Zagreb 2025., središnje događanje hrvatskog tržišta umjetnina. Na jednom mjestu, galerije iz Hrvatske i regije — Slovenije, Mađarske, Italije i Srbije ponudit će na prodaju djela vrhunskih suvremenih umjetnika. U suradnji s aukcijskom kućom Artmark održat će se aukcija radova Mire Vuce, doajena hrvatskog kiparstva. Nakladnici specijalizirani za likovne umjetnosti ponudit će svoja izdanja. Posjetitelji će moći razgledati i izložbu praktikuma Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, a dio programa čine predavanja i paneli posvećeni suvremenoj umjetnosti i tržištu umjetnina.

Posljednje tri godine Art Zagreb, posredstvom Mađarskog kulturnog centra Zagreb, predstavlja hrvatske galerije, na sajmu Art Market Budapest. Nakon Galerije Kranjčar i Art de facto, ove se godine predstavila Galerija Modro. U uzvratnom predstavljanju, na Art Zagrebu predstavit će se galerija Tokaj Art Wine.

Od 2018. godine, sajam umjetnina, Art Zagreb okuplja galeriste, kolekcionare, umjetnike, kustose i sve zainteresirane za suvremenu umjetnost, nudeći pregled aktualnih trendova. Pored sajamskog dijela, Art Zagreb uključuje izložbe i edukativne programe, promičući dijalog i povjerenje između umjetnika, galerista i publike.

Art Zagreb prilika je da se svi približe umjetnosti, otkriju nova djela, upoznaju autore i njihove priče. Tik pred blagdane ovo je i idealna prilika za odabrati poseban poklon. Prošla izdanja pokazala su da posjetitelji pronalaze inspiraciju na različite načine: od zanimljivih izložaka, preko knjiga, do susreta s umjetnicima, galeristima i kustosima, a Oktogon NNMU, raskošni izložbeni prostor u nekadašnjoj palači Prve hrvatske štedionice, savršeno je mjesto za ovakav susret s umjetnošću i to u adventsko doba.

Sajam se održava uz potporu Ministarstva kulture i medija RH, Grada Zagreba i Turističke zajednice Grada Zagreba.

Ulaz je slobodan, a više informacija dostupno je na službenim stranicama Art Zagreba.

Ključne riječi
Artmark NMMU oktogon sajam umjetnina Art Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: U Muzeju suvremene umjetnosti proglašeni su pobjednici 5. natječaja za mlade umjetnike Ivan Kožarić
Dodjeljene Kožarićeve nagrade mladim umjetnicima

Pokretnim stepenicama, silaznim i uzlaznim, pobjedu je odnio Josip Rončević

Nagrađeni su i Dora Ramljak i Mihael Klanjčić, a Nagradu za mlade umjetnice i umjetnike "Ivan Kožarić" dodjeljuje MSU. Nagrada nosi ime istaknutog hrvatskog umjetnika Kožarića (1921.-2020.), kao omaž autoru koji je osvajanjem vlastitih kreativnih sloboda otvarao nove putove mnogim generacijama hrvatskih umjetnika te je i sam aktivno pratio i rado podupirao prve korake mladih kolega

Izložba Jagode Popović
ciklus posvećen bachu

Izložba pokazuje da između glazbe i slikarstva postoji most, a Jagoda Popović gradi ga potezom kista

Izložba "J. S. Bach kao likovni univerzum" ujedno je i kulminacija njezine stvaralačke trilogije posvećene glazbenim velikanima. Nakon Vivaldija, čija je "Četiri godišnja doba" prevela u tople i sezonske kolorističke cikluse, i Stravinskog, koji je u njezin opus unio ritmičku eksplozivnost, Bach otvara sasvim novu razinu: onu duhovnog reda, beskonačne harmonije i metafizičke ravnoteže

Učitaj još

Kupnja