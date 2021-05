Bogati i siromašni, stari i mladi. Svi dijele iste strahove, snove i nade

U Francuskom paviljonu u Zagrebu do 8. svibnja traje izložba “Faces of Europe” (Lica Europe) cijenjenog njemačkog fotografa Carstena Sandera, nastala u povodu ovogodišnjeg Dana Europe, a domaćini su joj veleposlanstva Njemačke, Portugala i Slovenije te Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj.

Autor iz Düsseldorfa na otvorenje izložbe stigao je u Zagreb i objasnio nam kako je tijekom 2020. godine obišao sve zemlje članice EU, njih 27, i fotografirao njene stanovnike ne bi li portretima predstavio tu homogenu zajednicu koju čini više od 447 milijuna stanovnika.

Projektom je, kaže, htio naglasiti važnost integracije i humanosti i podigao glas za ljudska prava, zajedničke vrijednosti i naš miran suživot. Njegovi portreti, dakle, prikazuju građanke i građane Europe koji zastupaju mir i zajedničko djelovanje.

– Više od tri mjeseca trajalo je putovanje kamperom tijekom kojeg smo fotografirali više od 1000 ljudi diljem EU. Neke od najzanimljivijih nacionalnih i internacionalnih osoba odabralo je njemačko veleposlanstvo, ali mnogi su modeli odabrani i portretirani dodatno na različitim lokacijama.

Foto: Carsten Sander

Portretirani su ljudi različitih nacionalnosti i društvene pripadnosti. Bogati i siromašni, mladi i stari, poznate ličnosti, sportaši i političari, slučajni prolaznici, svi ravnopravno jedan pokraj drugoga – kaže Carsten Sander pa dodaje:

– Poslije ovog iskustva sa stanovnicima Europe mogu reći da smo svi manje-više isti. Imamo iste snove, iste strahove, iste nade. Trebamo biti velikodušni jedni prema drugima jer će nam se sve to u životu vratiti. Ne uzimajte ništa zdravo za gotovo. Shvatio sam i da svaka zemlja ima svoje vlastite izazove na kojima je potrebno raditi. Jedini problem koji se nama našao na ovom putovanju bila je situacija s COVID-19. Silna testiranja, otežani prelasci granica, sve je to stvaralo dodatne napore u realizaciji, no uspjeli smo.

Izložba je do sada postavljena u Bruxellesu, Strasbourgu, Jakarti, Bratislavi, Berlinu, Rimu, Helsinkiju, a nakon Zagreba bit će postavljena u Teheranu, Maastrichu, Münchenu, Malagi, na Siciliji, Greifswaldu u Njemačkoj, Szczecinu u Poljskoj, Valetti na Malti i u Chengduu u Kini.

– Paralelno je nastao i film koji prikazuje impresije iz svake zemlje, snimljen dijelom iz autobusa, dijelom dronom, a u svakoj zemlji intervjuirali smo i jednu važnu osobu, koja nam je ispričala svoju priču. Poanta je ovog projekta ujedno poruka da se trebamo otisnuti u svijet, otići u nepoznato da bismo doživjeli neočekivana pozitivna iskustva. To nam ne smije predstavljati napor, već poboljšanje kvalitete života. Samo komunikacija i otkrivanje novog može donijeti napredak.