Apokalipsa nikada nije bila zabavnija, i to uz veliko poštovanje prema predlošcima

Čekali smo tri desetljeća i napokon dočekali: Amazon je adaptirao "Fallout", jednu od najpametnijih i najboljih igara svih vremena, u istoimenu seriju čija je prva sezona od jučer dostupna i hrvatskim korisnicima tog streaming servisa. Smještena u nuklearnim ratom razorenu Ameriku, ova retro futuristička igra i serija oslanjaju se na estetiku američke hladnoratovske propagande o idiličnom obiteljskom životu i vrijednostima, uz elemente steampunka, klasičnog horora i znanstvene fantastike.

Nakon kataklizme koja je na površini Zemlje ostavila nuklearnu pustoš, radijacijom izobličena bića i bande koje se bore za preživljavanje u nestašici apsolutno svega, serija nas uvodi u Vault 33, jedno od elaboriranih nuklearnih skloništa za elitu, koja su, naučili smo još u igri, funkcionirala i kao prikriveni znanstveni eksperimenti. Propagirani cilj samoodrživih vaultova bio je da se u njima sačuvaju najbolji primjerci ljudske rase kako bi se, kada radijacija jenja, vratili na površinu i obnovili civilizaciju. Kako to obično biva, ti mali komadi utopije s vremenom su se pretvarali u najbizarnije distopije. Vault 33 dobro se držao do upada bandita s površine, i to upravo na dan velike svadbene svečanosti. Otmica njezina oca (glumi ga Kyle MacLachlan) natjerat će mladu Lucy da izađe iz sigurnosti kontroliranog skloništa na površinu o kojoj ne zna baš ništa.

Usprkos inicijalnoj skepsi, pa i bijesu dijela fanova zbog naoko naivnog ženskog glavnog lika, Ella Purnell napravila je fenomenalan posao kao neiskvarena stanovnica Vaulta 33 čije se iluzije o uređenom društvu tope na radioaktivnoj površini Zemlje koju će prehodati u potrazi za ocem, ujedno pronalazeći sebe. Ona je utjelovljenje laži o američkom snu, a istovremeno i snažan emancipacijski faktor u liku od kojeg se to ne očekuje.

Među glavnim junacima predstavljenima u prvoj epizodi serije je i Maximus, mladi kadet militantne organizacije Brotherhood of Steel koja uz pomoć napredne ratne tehnologije pokušava vratiti red u kaos. Lik afroameričkog glumca Aarona Motena često je na piku nasilnih (i uglavnom bijelih) kadeta, a velika prilika osmjehuje mu se kada njegov kolega/kolegica (u skladu s vremenom, ali i u duhu igara – nebinarna osoba!) zbog pakosne namještaljke ostaje bez promaknuća.

Fallout ne bi imao smisla bez ghoulova, ljudi koji su radijacijom pretvoreni u poluzombije, no neki, poput prije rata slavnog kauboja Coopera, uz razoreno tijelo i produžen životni vijek zadržavaju i ljudsku kogniciju. Možda najzanimljiviji lik u serijalu utjelovio je Walton Goggins, Emmyjem nagrađena zvijezda nebrojenih serija, kojega u netaknutom obliku vidimo u uvodnim kadrovima novoga Amazonova hita.

U epizodama koje slijede nizat će se brojni drugi likovi i narativni pravci koje nećemo predstaviti kako bismo gledateljima ostavili mogućnost da uživaju u scenarističkim i režijskim iznenađenjima. Ono o čemu mogu i želim pisati fenomenalna je dosljednost autora serije i poštovanje prema kompletnom serijalu od 1997. naovamo, a ne samo kasnijim igrama koje je, kao i seriju, koproducirala fanovima ne uvijek draga Bethesda.

Iako nam donosi potpuno novu radnju, već u prvoj epizodi gotovo da nema kadra koji nije citat nekog od kultnih komadića igara, a ima ih zaista mnogo – od jezivog objašnjenja uzdignutog palca Vault Boya, preko stimpakova koji probodene djeve dižu iz mrtvih, do žutih nosača na koje se odlažu power armori. Izrazito vjerno rekonstruirano je i oružje, droge kojima igra obiluje te brojni drugi artefakti bez kojih bi svijet Fallouta bio teško zamisliv. Iako u svojoj srži satirična antiratna epopeja i često urnebesna društvena kritika, Fallout je poznat i po apsurdnoj nasilnosti koja je također prenesena u seriju – od vilica zabodenih u oči, tijela koja eksplodiraju do nadrealnih pušaka koje ubijaju raskomadanim dječjim igračkama, okrutnost koja pleše između ogavne i crnohumorne koreografirana je bez greške. Tu je i obilje za Fallout karakterističnog nekorektnog humora, pa tako inicijacija u svijet odraslih zbog ograničenoga genskog bazena u podzemnim skloništima uključuje općenje s rođacima, ali samo dok se čeka "prava stvar", odnosno dogovoreni brak između pripadnika susjednih vaultova.

Kao veliki fan Fallouta, od prve najave adaptacije strahovala sam za izvedbu ovog serijala, no rezultat je prezabavan i vjeran svim predlošcima, a nadam se i očekujem da će se svidjeti i onima bez igraćega iskustva. Nakon što je HBO učinio nemoguće ponudivši nam izvanrednu adaptaciju sjajne igre The Last of Us, sada mu se ovim uspjehom pridružio i Amazon. Cijela prva sezona "Fallouta" je vani, a druga je već potvrđena.