Ako volite uvrnuti humor, gledajte ovu seriju. A uz to možete i nešto naučiti

Britanci su se još prije pet godina upoznali s Philomenom Cunk i njezinim jedinstvenim poimanjem svijeta oko sebe, a nakon što je njezina nova serija “Cunk na Zemlji” stigla na Netflix, lik koji je kreirala glumica Diane Morgan postao je poznat širom Europe. U novoj seriji Cunk se usmjerila na cjelokupnu ljudsku civilizaciju, od prapovijesti do danas.

Kao i uvijek, ruga se doktorima znanosti, razgovara s vodećim akademicima i luta uokolo gledajući stvari koje mogu, ali i ne moraju biti stvari o kojima ona govori. Autor serije je Charlie Brooker, kreator popularne ZF serije “Crno zrcalo”. U prvoj epizodi Cunk se bavi podrijetlom i ranom poviješću čovjeka, ili “ljudskog čovjeka”, kako ona kaže. Započinje s pećinskom umjetnošću i žustro napreduje, kroz poljoprivredu, matematiku, pisanje, piramide, staru Grčku, filozofiju, Kinu i Rimsko Carstvo.

Cunk pritom ispaljuje fore onako usput, pa primjerice kada govori o Grčkoj, kaže da se radi o državi, a ne o mjuziklu (Greece). Njezini sugovornici su vodeći ljudi u svojim područjima, pa primjerice jedna znanstvenica s očitom strasti govori o grčkim tragedijama, a Cunk je blijedo gleda i kaže: “Ali oni su davno živjeli, zašto bi me bila briga?”.

- Stari Grci izmislili su mnogo toga što mi i danas imamo, poput medicine i maslina, i puno toga što je izumrlo, poput demokracije i stupova - kaže ona bez trunke ironije.

U jednoj sceni, Philomena objašnjava što se moglo dogoditi u drevnom dvorcu u kojem ona stoji. Uz aktivan dijalog, ona opisuje scenu koja se mogla dogoditi u prošlosti, uključujući pismo Robina Hooda, gozbu, Merlinovo odrubljivanje glave, i kugu, naravno. Scena je nadopunjena dodatnim zvučnim efektima, čime se dobilo na efektnosti. Ovo je jedinstveni komični dokumentarac. Možete uzeti bilo koji dio dijaloga iz ove serije i bilo bi smiješno. Na primjer, kad govori o ranim ljudima, Philomena u dokumentarnom stilu kaže: “Jedna stvar koju su izmislili bila je vatra, koja im je omogućavala da vide noću i grijala ih, tragično produžujući njihove već dosadne živote”.

Narativ također slijedi ono što bismo gotovo mogli nazvati cunkovskom logikom: do uzgoja nije došlo zato što je rani čovjek bio briljantan, već zato što je bio lijen i slučajno je naišao na ideju da fokus prebaci s lova na pokretni plijen na mnogo lakši zadatak “loveći” nepokretni biljni svijet. Cunk funkcionira jer ono što govori u isto vrijeme ima smisla i nema uopće. “Teško je povjerovati da hodam kroz ruševine prvoga grada svih vremena”, kaže Cunk šetajući ruševinama drevnoga grada.

“Zato što nisam hodala”, nastavlja ona. “To je u Iraku, koji je miljama daleko i je*eno je opasan. Ali njegovi ostaci izgledaju otprilike ovako, tako da nikad ne biste znali da zapravo nisam bila tamo da vam to slučajno ne kažem.” Tijekom pet epizoda serije, ona putuje od Pompeja do Rusije i do piramida u Egiptu. Philomena jedan segment snima ispred Mona Lise, a drugi se spušta u špilju kako bi gledala drevne špiljske slike, baš kao što je Werner Herzog učinio u jednom od svojih dokumentaraca.

Unatoč njezinu nedostatku entuzijazma i perspektive, “Cunk na Zemlji” sadrži puno stvarnih informacija - zahvaljujući beskrajno strpljivim stručnjacima, koji nježno ispravljaju njezine zablude.

Ne znamo jesu li stručnjaci u igri pa znaju da će ih ona “trolati” cijelo vrijeme, no sudeći prema njihovim reakcijama čini se da su i oni sami iznenađeni. Cunk cijelo vrijeme ima bezizražajni pogled kojim ispituje stručnjake, a u nekim trenucima iznenadi se njihovim odgovorima, kao primjerice kada je saznala da je Lajka preminula odmah nakon lansiranja u svemir. Tada je od stručnjaka zatražila da održe minutu šutnje za Lajku, a on ju je ozbiljno poslušao.

Najsmješnije je kada se u svakoj epizodi odjednom pojavi spot za uspješnicu belgijske grupe Technotronic “Pump Up The Jam” koja nema baš nikakvog smisla s onim o čemu ona govori. Po tome “Cunk na Zemlji” podsjeća i na Brooksov film “Smiješna strana povijesti”. Ako volite uvrnuti humor, nemojte propustiti tu seriju. A uz to možete i nešto naučiti.