4 tenora otvaraju Rocks&Stars @ Cave Romane festival

4 Tenora s prvim danima ljeta svečano otvaraju Rocks&Stars @ Cave Romane festival, kulturni spektakl Medulinske rivijere, koji se održava u raskošnoj prirodnoj scenografiji starog kamenoloma u Vinkuranu. Đani Stipaničev, Vladimir Garić, Marko Pecotić i Filip Hozjak u božanstvenoj glazbenoj sinergiji 4 Tenora osigurat će 29. lipnja mnogobrojnoj publici neponovljiv doživljaj na najatraktivnijoj otvorenoj pozornici na Jadranu u starom vinkuranskom kamenolomu Cave Romane.

Miljenici publike, posebno ženske, svojim očaravajućim vokalnim ekspresijama bude najdublje osjećaje ljubavi, zadovoljstva, sreće i radosti što je formula njihova uspjeha i rasprodanih dvorana u Hrvatskoj i regiji. Iznimnu glazbenu interpretaciju prepoznatljivog zvuka znaju začiniti i istančanim smislom za humor koji u pratnji markantnog šarma naprosto oduševljava.

Njihova čarobna vokalna sinergija, šarm i humor posebno će doći do izražaja u okružju impresivne prirodne scenografije četrdeset metara visokih kamenih stijena Cave Romane obojane magijom ljetnog zvjezdanog neba. Uzbuđeni smo i s nestrpljenjem očekujemo nastup u takvom inspirativnom prirodnom ambijentu jer daje jednu posebnu dimenziju kada i naš nastup dolazi još jače do izražaja. Bit će to prava fuzija užitka, slike, zvuka i svih emocija kako naših, tako i naše publike. – poručuju 4 Tenora.

Bogat festivalski program nastavit će se u istom maestralom duhu te nakon 4 Tenora u Vinkuranu nastupaju Gibonni, Josipa Lisac, Umberto Tozzi, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku s ambijentalnom premijerom Verdijeve opere Trubadur, Abbazzia, urnebesan stand up Vlatka Štampara… Detaljan festivalski program nalazi se na caveromane.com, a ulaznice za sva događanja Rocks&Stars @ Cave Romane festivala potražite na eventim.hr, te na prodajnim mjestima u sustavu Eventima.

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, Općina Medulin, Turistička zajednica Općine Medulin, Ministarstvo turizma, Ministarstvo kulture i Hrvatska turistička zajednica pokroviteljski prate Festival, a partneri su Bina Istra, Arena Hospitality Group, HEP, Medea vinarija, Croatia osiguranje, Uniline, Stella Artois, Suzuki Pula - Motor Teh. Auto, CMC TV, Radio Koper i Glas Istre.