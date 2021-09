Zarada ili preuzimanje: Pivac naveliko kupuje dionice Podravke

Ivica Pivac nije nam zvučao nešto uvjerljivo kad smo ga suočili s činjenicom o kojoj investitorska javnost donedavno pojma nije imala: da već danima i tjednima naveliko kupuje dionice koprivničke Podravke. Čelni čovjek i suvlasnik najmoćnije mesne industrije u Hrvatskoj – koja u svojem vlasničkom portfelju ima Braću Pivac, karlovački PPK, čakovečku Vajdu, zagrebački Kraš – u prvi tren nije prozborio ni riječ. No, nekoliko sekundi poslije pokušao je objasniti o čemu je riječ čudeći se našem interesu za tu tajnovitu financijsku operaciju na tržištu kapitala.

– Dakle, na tržištu su se pojavile određene količine dionica Podravke. Imamo viška kapitala i procijenili smo da je na ovoj razini cijene na burzi isplativo ulagati u dionice Podravke. To je naša poslovna, ulagačka odluka. Ne znam otkud sad interes za tu temu – potvrdio je Ivica Pivac ono što su nam otkrili dobro upućeni fondovski igrači.

Najviša cijena od 2007.

I na pitanje je li im neki krajnji cilj doista preuzeti koprivničku Podravku, čelnik Mesne industrije braća Pivac nije dao posve određen i jednoznačan odgovor. Najprije se slatko nasmijao.

– Da je riječ o onoj staroj privatizaciji, možda. A ovako… Ma, evo, to je sve što vam ja imam reći o toj temi – zaključio je Ivica Pivac tumačeći na koncu da i drugi kupuju dionice Podravke koje kotiraju na burzi pa nitko o tome ne piše. U svakom slučaju, Pivac Podravku vidi kao kvalitetnu prehrambenu kompaniju s dugom tradicijom i snažnim brendovima pa se ulaganje u njezine dionice može tumačiti kao logična poslovna odluka. Može, ali i ne mora jer Pivci ipak ne žele govoriti o krajnjim namjerama, niti žele nedvosmisleno opovrgnuti sve glasnije špekulacije da im zarada na dionicama ipak nije primaran interes.

Otkako je objavljena ta vijest, dionica Podravke raste. U ponedjeljak poslijepodne dosegnula je i 616 kuna, što je najviša cijena još od travnja 2007. godine kad se nakratko popela na 645 kuna. No, tada je najveći dioničar bila malteška Fima ami, poznata iz afere Spice, koja je držala 10,6 posto dionica. Jučer je, tako, tržišna kapitalizacija Podravke skočila na gotovo 4,4 milijarde kuna. Najviše u povijesti jer tvrtka nikad nije imala toliko izdanih dionica.

U Podravkinu vrhu nitko ne želi komentirati te transakcije tumačeći kako se menadžment u vlasničke odnose i odluke ne želi miješati. Jedan od menadžera s kojima smo jučer neslužbeno razgovarali smatra kako tu baš i nema neke prevelike priče.

– Gledajte, mirovinci i država drže gotovo 80 posto dionica Podravke. Možda je Pivac, koji nesumnjivo ima viška kapitala, procijenio da dionica vrijedi više nego danas, pa je odlučio zaraditi na toj financijskoj operaciji – smatra naš visoki izvor iz kompanije.

S druge strane, portfolio menadžer s tržišta kapitala, inače blizak mirovinskim fondovima, ne vjeruje da je Pivac uložio gotovo 120 milijuna kuna u dionice Podravke samo da bi na njima jednog dana zaradio.

Tjednima u akciji

– Pa, on kupuje već tjednima. Većinu dnevnog prometa, ako je točno da se upravo Pivac skriva iz skrbničkog računa u OTP banci, već dugo ostvaruje baš on. I to po cijeni od 600 kuna, i to baš sad. Preuzeo je prošli tjedan sve što je prodavao mirovinski fond Erste plavi, ali i prije je naveliko kupovao. Meni to više sliči na vlasničko pozicioniranje nego klasično financijsko ulaganje – tumači nam iskusni menadžer s burze.

Prema novim podacima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva u ponedjeljak, Pivac je putem skrbničkog računa u OTP banci vlasnik ukupno 194.673 dionice. Danas kontrolira 2,73 posto Podravkinih dionica tržišno vrijednih blizu 120 milijuna kuna. Obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi imaju oko 53 posto, a (para)državni fondovi drže blizu 26 posto dionica. Vrgoračka mesna industrija najveći je pojedinačni vlasnik Podravke nakon mirovinaca i države.

Kakve su točno namjere grupe Pivac u vezi s Podravkom, zasad je teško procijeniti. Ako država doista bude prodavala dio portfelja, možda ta priča i ima nekog strateškog smisla. Vlada se u Planu oporavka i otpornosti obvezala prodavati manjinske udjele u svim nestrateškim kompanijama. Podravka ovog časa nije na popisu tvrtki od posebnog državnog interesa, niti je itko iz Vlade decidirano izjavio – nakon što je u javnosti otvorena tema prodaje državnih udjela – kako nema šanse da prodaju dionice Podravke.

Država može prodati samo 16 posto Podravke, što vrijedi 700 milijuna kuna

Vlada RH danas putem CERP-a, HZMO-a i Kapitalnog fonda kontrolira nešto više od 25 posto Podravkinih dionica, ali na prodaju bi ovog časa mogla ponuditi tek oko 16 posto Podravke. Riječ je o 10,22 posto iz portfelja HZMO-a i 5,84 posto udjela o kojem skrbi Centar za restrukturiranje i prodaju. Ostatak je, dakle, u rukama paramirovinskog Kapitalnog fonda (5,71 posto) ili je upisan kao jamstvo za kredite pojedinim državnim tvrtkama.

Za kredit Petrokemiji država je kao jamstvo upisala 2,35 posto dionica Podravke, a pod posebnim založnim pravom je i 1,44 posto dionica zbog kredita kojeg je dobilo Borovo. Tih 16 posto slobodnih dionica Podravke koje bi država, hipotetski, mogla izložiti prodaji, danas tržišno vrijedi oko 700 milijuna kuna.