Za dječju štednju i kamate i 2 posto

Najisplativija je štednja definitivno i dalje – dječja štednja, no raspolaganje iznosima strogo je ograničeno i definirano Obiteljskim zakonom, kako bi se spriječile zlouporabe na štetu djeteta. Zato i nije tako raširen oblik štednje, a i nemaju ga sve banke.

Nudi se i dolar i CHF

Zagrebačka banka u ponudi ima dječju štednju Pčelica, kunski štedni račun namijenjen djeci do navršene 12. godine života. Kamata iznosi dva posto fiksno, godišnje, a mogu je otvoriti djeca uz jednog roditelja kao zakonskog zastupnika ili skrbnika. U PBZ-u se dječja oročena štednja ugovara u kunama ili eurima, uz fiksnu kamatnu stopu, premiju na iznos obračunate kamate i uz mogućnost naknadnih uplata na štednju.

Ovisno o odabranoj ročnosti i valuti, efektivna kamatna je u rasponu od 0,02 do 1,1 posto za kune te 0,02 posto za eure. Dječja štednja Kockica u HPB-u se može ugovoriti u kunama, eurima, švicarskim francima ili američkim dolarima uz rokove oročenja od jedne do tri godine. Raspon kamate kreće se od 0,35 do 0,5 posto za kune, 0,15 do 0,25 posto za eure, 0,05 do 1,15 posto za švicarski franak te 0,3 do 0,4 posto za dolar, ovisno o dužini oročenja.

I nagradni program

U ponudi Erste banke je dječja štednja Medo Štedo namijenjena djeci do 18. godine starosti. Najkraći rok ugovaranja štednje je šest mjeseci i jedan dan, uz početni ulog od najmanje 50 kuna. Kamatna stopa ovisi o valuti: jedan posto za štednju u kunama, dok za euro i dolare iznosi 0,5 posto. Na štednju se može ostvariti i premija na kamatu u iznosu od 15 posto. Sredstva se mogu uplaćivati trajnim nalogom, online bankarstvom te u poslovnici. Temeljem ostvarene štednje djeca mogu zatražiti i nagradni dar iz nagradnog programa Medo Štedo.