'Workation', rad s turističke destinacije, Google već uveo

Prednosti modernih tehnologija, koje su silom prilika u pandemiji izbile u prvi plan, potpuno su promijenile koncept rada i učinile ga fleksibilnijim. Zaposlenici su dobili novu slobodu, a poslodavci se uvjerili da ih za uspješne radne procese nije nužno fizički nadzirati. Rad na daljinu ekspresno se i široko ukorijenio. Sve to dalo je zamah – "workationu"!

Prvi rezultati odlični!

Trend koji se stidljivo počeo nazirati još prije korone ima i svoju definiciju odmora tijekom kojeg je znatna količina vremena posvećena poslu. Workation je brzo stekao poklonike širom svijeta među zaposlenima, ali i poslodavcima, koji u nastojanju da smanje režijske troškove potiču rad na daljinu. Nebitno je li to od kuće ili s turističke destinacije, a zagovornici ističu i zelenu dimenziju workation filozofije jer se time smanjuje zagađenje okoliša zbog odlazaka na posao automobilom ili avionskih poslovnih putovanja s kraja na kraj svijeta.

Workation se razlikuje od nešto starijeg i poznatijeg trenda digitalnih nomada, koji putuju svijetom, na pojedinoj lokaciji borave po nekoliko mjeseci, ne moraju imati ni bazu u nekoj zemlji, a na prijenosnom računalu odrađuju puno radno vrijeme i to se smatra njihovim životnim stilom. Za razliku od "nomadskog rada", tijekom workationa može biti i nešto manje poslovnih obveza tijekom dana (ako ga zaposlenik, recimo, koristi u vrijeme kada je u tvrtki obujam posla manji ili sl.), a razdoblje je ograničeno na nekoliko dana ili tjedana.

Za ovim su trendom lani posegnuli u Googleu, kada su zaposlenima, neovisno o godišnjem odmoru, ponudili i četiri tjedna workationa. Povratni poslovni rezultati bili su iznenađujuće dobri! A da motiv putovanja ne mora biti samo privatne ili samo poslovne prirode, zaključili su i na velikoj svjetskoj burzi turizma, berlinskom ITB-u, koji se prošli tjedan održavao online. Štoviše, turistički profesionalci, kako se može čuti, polažu dosta nade u workation tržišnu nišu, jer tu postoje potencijali za putovanja tijekom cijele godine.

Dakako, taj model rada nije primjenjiv uvijek, svugdje i za sve, a on nema samo prednosti nego i mane. S jedne strane utvrdilo se da je osoba oslobođena obveze dolaska u ured tijekom workouta i kućanskih poslova te drugih ometača iz svakodnevnog života nerijetko kreativnija i produktivnija. No tijekom rada od kuće ili na daljinu prijeti opasnost da se zamagli granica između privatnog i poslovnog, što manje organiziranim osobama može predstavljati problem. Prednosti, ipak, pretežu. Neki poslodavci workation već nude kao benefit rada računajući da će time uštedjeti na izdacima za održavanje motivacije i, u konačnici, zadržavanje radne snage.

U Istri već spremni

Pritom, uz workation često ide i staycation, odnosno odmor i putovanje unutar regije u kojoj se i živi. Time se izbjegava stres organizacije i pakiranja za daleka putovanja, a zbog promjene životne i poslovne svakodnevice postiže željeni učinak razbijanja monotonije. Kako god, turistički domaćini navijaju za workation. Većina je i spremna, a važno je imati snažan internet i uvjete da se gost na određeno vrijeme može povući u mir i tišinu. Mnogi su ih proteklih godina već i ugostili.

– Otkako su tehnologije omogućile da na mobilne telefone primamo e-mailove i druge obavijesti, plaćamo račune, pretražujemo internet i sl., mnogima je teško tijekom odmora prekinuti sve veze s poslom. Nije to formalan workation, nego klasičan, na kojem se neko vrijeme čovjek posveti poslu. I to nije rijetkost. Pogotovo za ljude na menadžerskim pozicijama, koji si ne mogu priuštiti da na dulje vrijeme budu isključeni. Možemo raspravljati je li to najbolje, ali, na njihovu sreću, mnogi su prošli specijalne edukacije na kojima su naučili kako upravljati vremenom i vještinama a da ne izgube na privatnom životu. Veselimo se i formalnim workation gostima. Kako i ne bismo, workation može biti od 1. siječnja do 31. prosinca. Imamo jak internet i ponudu za sva godišnja doba, a naše okruženje u čovjeku može potaknuti samo još veću kreativnost. Nije isto raditi stalno u istom uredu ili uz bazen, pod maslinom, s pogledom na more ili na vinograd – obećava dobar workation u Istri direktor tamošnje Turističke zajednice Denis Ivošević.