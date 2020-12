U karijeri ne ide sve glatko, ali zato se treba “fajtati” i rješavati probleme

Nastavlja se projekt “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama”, koji zajedno provode Večernji list i časopis Zaposlena, u kojem uspješne poslovne žene dijele svoje znanje i iskustva onima koji tek rade svoje prve korake u karijeri, radi postizanja međusobnog poštovanja i podrške. Što bi htjela prenijeti budućim poslovnim ženama i koji su ključni koraci za uspjeh u poslovnom svijetu, govori nam Marica Dusper, članica uprave Zagrebačkog holdinga.

Riječ je o velikom projektu mentorstva zahvaljujući kojem ćete pomagati mladim ženama u karijeri. Kako mislite to postići i što očekujete od svoje “naučnice”?

Jedno od bitnih obilježja moje 25 godina duge profesionalne karijere upravo su moji mentori koji su u svojstvu supervizora ili suradnika pomogli da izvučem najbolje od sebe. Nadam se da će takva “veza“ biti i između mene i neke mlade žene. Mislim da je važno da netko tko uđe u takav program to učini otvorenog srca i uma, i da zna da su rad, trud i vjera najvažniji u tome. Ono što ja mogu dati jest moje iskustvo rada u privatnom i javnom sektoru, koje obuhvaća rad u malim agencijama, startupovima, velikim stranim korporacijama i konzultantskim tvrtkama do rada u Zagrebačkom holdingu od direktora financija do člana Uprave. Ono što bih zaista željela prenijeti jest da rad i trud zaista donose dobre rezultate i da se nikad ne izgubi vjera u to da će se uloženi trud vratiti. Ona treba u ovo ući sa slobodom i veseljem, a ja ću zaista dati maksimum od sebe i prenijeti ono što su meni moji mentori dali.

Kako jedna žena može pomoći drugoj u snalaženju u poslovnom svijetu?

Tako da podijeli svoja znanja i iskustva. U svojoj profesionalnoj karijeri znala sam se naći u situaciji gdje se ljudi iscrpljuju jer se natječu s različitošću. Ono što je mene iskustvo naučilo jest da se ta različitost, a osobito različitost između žena i muškarca, mora prihvatiti kao prednost. Jer muškarci i žene zaista jesu različiti. Mi imamo različiti koncept pristupa poslu i, ako se budemo natjecale tako da pokušamo biti onaj drugi spol, automatski gubimo. Treba zadržati fokus na našim profesionalnim ciljevima, tako da budemo svoje, a ne da se utopimo u masi. Ne mislim da pri tome treba ići glavom kroz zid, no treba se izboriti da se čuju i naše ideje.

Imate li nekakav savjet kako najbolje pristupiti poslovnom problemu?

Ono što je meni važno jest da nikad ni jednom problemu ne pristupam samo s jedne strane, već ga nastojim sagledati iz različitih perspektiva. Pri tome je važno razgovarati o problemu i znati slušati. Ljudi sa strane mogu ponekad imati bolji uvid u neki problem i situaciju nego što mi mislimo. A to se često zaboravi, zbog rokova i ostalih stresora.

Mene na to podsjeća odgovor šestogodišnje djevojčice koji imam zalijepljen tu kod sebe u uredu. Svake godine u prosincu, naime, imamo obiteljski dan kad djeca naših zaposlenika dolaze k nama u ured. K meni su došle dvije djevojčice vrtićke dobi i ja sam ih pitala: “Kad biste radile kod mene i kad bismo mi trebale riješiti nekakav problem, kako biste ga vi riješile?”, na što je jedna od njih odgovorila: “Mi u vrtiću, kada imamo problem – sjednemo i razgovaramo.” I tako je i šestogodišnja Franka postala moja mentorica.

Koji su ključni koraci za uspjeh u poslovnom svijetu?

Jedan od ključeva uspjeha jest puno rada, jer vjerujem da količina uloženog truda i rada mora donijeti rezultate. Osim toga mislim da je ključno obrazovanje, odnosno cijeli život ulagati u sebe koliko je to moguće. Treći je stup održati stabilnost u obitelji i s prijateljima jer, ako imate uloženi trud i obrazovanje, čini mi se da je teško kroz poslovni svijet proći i uspjeti bez nekoga kome ćete reći najdublje tajne i strahove. Kao četvrti stup nakon svega ovog moraju doći okolina i ljudi s kojima smo u poslovnom okruženju – naši nadređeni i kolege s kojima surađujemo – koji će nam dati priliku da damo maksimum od sebe.

Na što buduća poslovna žena mora misliti u svom odnosu s nadređenima?

Dakle, naši nadređeni i naše kolege na poslu moraju nam dopustiti da im damo najbolje od sebe, a mi im trebamo dati priliku da nam vjeruju. Imala sam sreću u svom poslovnom životu da sam u različitim sustavima u kojima sam radila uvijek imala za nadređene ljude koji su bili izuzetno veliki kritičari, puno očekivali od mene, i pustili me da dam najbolje. Važno je i stvoriti jednu količinu povjerenja. Tada je vrlo mala vjerojatnost da ćete iznad sebe imati nekog tko neće dozvoliti da date sve od sebe. Mislim da je to jedan fini “tuning” koji se može stvoriti i važno mi je prenijeti to jednoj mladoj ženi. No s druge strane, važno je znati ocijeniti je li došlo vrijeme da treba otići iz sustava u kojem ne možemo dati svoj puni potencijal ili se isti ne cijeni dovoljno.

Što mlada žena može očekivati u prvim danima svojeg poslovnog putovanja, na što da se pripremi?

Kao i u svemu u životu, najviše truda trebat će uložiti u komunikaciju. Osobito na početku poslovne karijere, koji uobičajeno, uz entuzijazam, prati i određena doza neiskustva. Vjerojatno će se sresti s time da će ono što želi možda biti krivo shvaćeno i da će trebati prilagoditi komunikaciju sredini u koju dolazi. Osim toga, treba znati da će biti problema i to na cijelom putu. No svakom problemu treba pristupiti kao novom izazovu koji treba savladati. Treba zaista očekivati da puno toga neće biti lako, da neće sve moći “glatko” riješiti. No, treba se “fajtati” s tim i rješavati. Može biti pogubno ako se krene graditi karijera i očekuje da će sve biti lako. Bit će teško, ali ljepota tog puta jest u tome da rješavanjem problema na kraju dolazimo do vrijednih osobnih iskustava koja jednostavno moramo steći. Konačno, treba postojati određena doza hrabrosti da se suoči sa svim izazovima koji sa sobom donosi taj put.