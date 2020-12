Marija Kalinić: Počela je pandemija, a meni je ovaj projekt dao osjećaj da sam korisna

Marija Kalinić već drugu godinu zaredom mentorica je u poznatom projektu “Mentorstvo kao oblik networkinga među ženama” koji zajednički provode Večernji list i časopis Zaposlena. Što očekuje ove godine, govori ova konzultantica i vlasnica tvrtke EPPUR SI MUOVE.

Ulogu mentorice imali ste i lani, koliko je mentorstvo pomoglo vama?

Meni je sudjelovanje u ovom projektu bilo izuzetno ugodno i korisno. Kako se početak projekta poklopio s počecima pandemije, u mom poslovnom okruženju sve je stalo. U tom je trenutku osjećaj da nekome trebam i da moje iskustvo nekome jako koristi za mene bio izuzetno važan. S druge strane, moja mentijka i ja smo nekako na prvu kliknule i danas mogu reći da imamo prijateljski odnos. Kada smo počele surađivati, ona se suočila s velikim problemima zbog privremenog zatvaranja posla (ima privatnu liječničku ordinaciju). Naš zajednički rad pomogao joj je da kroz to prođe s manje stresa. Mislim da je ovaj projekt nekako „napunio“ sve nas koje smo u njemu sudjelovale.

Mentorstvo se još uvijek kod nas promatra u kontekstu davanja savjeta, no ono je puno više. Koliko je zapravo važno imati mentoricu?

Mentorstvo je intenzivan i brižan odnos u kojem osoba s više iskustva radi s osobom koja ima manje iskustva, pomažući joj u profesionalnom i osobnom razvoju. Taj se odnos temelji na otvorenoj komunikaciji i povjerenju. Mentorstvo je izuzetno važna karika u razvoju karijere, može imati znatan utjecaj na profesionalni uspjeh. Osim profesionalne podrške, mentorica je vrlo često i velika psihološka podrška. Mentorica pomaže i kod poslovnih i osobnih dvojbi, ohrabrujući i pomažući u kritičnim trenucima osobnog i profesionalnog života. Projekt mentorstva sigurno je odlična prilika, kako za osobni i profesionalni rast, tako i za networking. Ovaj program smatram snažnom podrškom poslovnim ženama i poduzetnicama jer se fokusira na njihove individualne situacije i probleme.

S kojim najvećim preprekama ste se vi suočili u svome profesionalnom putu?

Moj put je u nekim fazama bio izuzetno trnovit i sigurna sam da bi bio puno lakši da sam imala mentoricu. Diplomirala sam na Pravnom fakultetu – studiju za socijalni rad u Zagrebu, silno želeći pomagati ljudima. Nemogućnost dobivanja posla u struci, čak i uz volontiranje, bila je prva prepreka. Tražeći svoje mjesto pod suncem, život me odveo u drugom smjeru, u svijet financija, prodaje i računovodstva, što me je motiviralo da upišem i završim magisterij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. No moja prva struka na kraju me ipak dovela do rada s ljudima.

Radila sam kao direktorica ljudskih potencijala u jednoj velikoj kompaniji, a danas sam konzultantica i coach. Jedna na najvećih prepreka u počecima moje karijere je bilo nerazumijevanje za moju majčinsku ulogu. Najprije je „problem“ u kompaniji gdje sam tada radila bio taj što sam trudna, ispala sam gotovo neodgovorna i nepouzdana osoba, što me jako povrijedilo. Po dolasku s rodiljskog, uvijek su bili problemi kada sam morala uzeti bolovanje. Doslovce mi je tadašnji direktor jednom rekao neka „dijete stavim u vitrinu, radim s njim što hoću, ali neka dođem na posao“. Najviše su mi tada pomogli moja vlastita upornost, želja da realiziram svoje ideje, ali i da budem majka, te stalni razvoj i edukacije. Naravno, u svemu sam imala podršku obitelji, bez čega danas teško da bih bila tu gdje jesam. Poslije, kada sam krenula u poduzetničke vode, najteže mi je bilo što sam imala sumnje, dileme i pitanja koje nisam imala s kim podijeliti. Obitelj i prijatelji te podržavaju, ali to gledaju iz svog ugla, i zato sam sigurna, da sam imala mogućnosti prolaziti kroz ovakav jedan program, da bi mi neke stvari bile jasnije i lakše.

Što moraju znati oni kojima ćete vi biti mentorica? Koja su vaša očekivanja?

Osnovni motiv mog uključivanja u ovaj program je pomoći ženama u razvoju njihove karijere i poduzetničkih ideja, na temelju mojih vlastitih profesionalnih i životnih iskustava. Sama sam prošla jedan zanimljiv put profesionalnog i osobnog razvoja, od rada u korporaciji, na raznim poslovima i pozicijama, do razvijanja i vođenja vlastite tvrtke. Osim 25-godišnjeg iskustva rada u korporacijama, već osmu godinu vodim i razvijam vlastitu tvrtku, znakovitog imena ESM – EPPUR SI MUOVE, specijaliziranu za poslovne edukacije, razvoj i implementaciju sustava upravljanja ljudskim potencijalima te razvoj potencijala pojedinaca i timova. Ono što mogu ponuditi kao mentorica su vlastita iskustva rada u korporaciji, iskustvo razvijanja vlastite poduzetničke ideje, iskustva oko usklađivanja poslovnog i privatnog života, kao i stručna znanja u području razvoja ljudi, koja primjenjujem i u svom poslu konzultantice i coacha. A što očekujem? Osobu koja ima osnovnu ideju o tome što želi dobiti ovim mentorskim programom, koja zna koja su to pitanja, dileme ili konkretne situacije za koje bi htjela dobiti pomoć. Zato očekujem da bude otvorena, spremna na suradnju i zainteresirana.