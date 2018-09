'U 2019. godini Agrokor prestaje biti opasnost za gospodarstvo'

Izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško izjavio je u srijedu kako će 2019. biti godina u kojoj Agrokor prestaje biti opasnost za hrvatskoj i regionalno gospodarstvo.

"Pa 2019. godina će biti godina u kojoj Agrokor prestaje biti opasnost za hrvatskoj i regionalno gospodarstvo. To je godina u kojoj će nakon odluke Visokog trgovačkog suda, za koju očekujemo da će biti pozitivna, 2019. doći do same nagodbe i kompanija će izaći iz izvanredne uprave i početi normalno funkcionirati", kazao je Peruško odgovarajući na pitanja novinara na marginama 10. međunarodne konferencije "Dan velikih planova" u organizaciji tjednika Lider.

Već sada imamo dobre operativne rezultate i vjerujemo da ćemo u tom periodu moći pokazati bitna poboljšanja, rekao je.

Na novinarski upit zna li se tko će voditi kompaniju ubuduće, odgovorio je da dok traje izvanredna uprava situacija je ovakva kakva je sada.

Zamjenica izvanrednog povjerenika Irena Weber istaknula je da ono što im daje iznimnu sigurnost da će 2019. biti bolja ne samo za Agrokor već i za dobavljače i sve Agrokorove partnere je činjenica da su rezultati koje već sada pokazuje Grupa bitno iznad planiranih veličina.

"Ono što nam je posebno važno u kontekstu poslovanja cijele Grupe su rezultati segmenta maloprodaje. Dobit iz operativnog poslovanja, a to je ono što je najbitnije, što vraća dugove i stvara novu vrijednost su također bitno iznad plana", kazala je Weber napominjući kako su rezultati Konzuma iznimni što je jako bitno.

Grupa Agrokor je u prvih šest mjeseci ove godine poslovala s operativnom dobiti od 729,7 milijuna kuna, što je za 44,2 milijuna ili 6,4 posto više od plana, podaci su iz izvješća izvanredne uprave.

Nakon što su vjerovnici Agrokora izglasali nagodbu, Visoki trgovački sud rješava žalbe po rješenju o njezinoj potvrdi. Po pravomoćnosti nagodbe, započet će se s njezinom implementacijom, čije je planirano trajanje između tri i šest mjeseci.

