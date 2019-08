Turista sve više u Dubrovniku, Splitu, Zadru, Novalji, Rijeci

S ovim vikendom sezona ulazi u svoj vrhunac kad se pune i zadnji od 1,18 milijuna kreveta s kojima hrvatski turizam službeno raspolaže. Očekivano, obilježile su ga gužve na cestama, povremeno i kolone, a natprosječno je puno njemačkih registracijskih oznaka. Milijun gostiju premašen je, inače, još prošli tjedan. Prekjučer su, recimo, jadranski domaćini imali prijavljen čak 1,1 milijun turista, a zadnji tjedan srpnja i početak kolovoza uvelike obilježavaju upravo gosti iz Njemačke u kojoj je u više pokrajina tek nedavno završila škola i počeo egzodus prema jugu i toplim europskim morima. Očekuje se da će ovi najbrojniji strani turisti na našem Jadranu u idućim tjednima istopiti srpanjski minus, kad ih je bilo tri posto manje nego lani u tom mjesecu. Srpanj je, inače, i u totalu donio minuse.

Minus od 1,2 posto

U tom je mjesecu Hrvatsku posjetilo 4,57 milijuna turista, koji su ostvarili 30,45 milijuna noćenja, a zaostatak za lanjskim srpnjem iznosi 1,2 posto i oko 55.000 gostiju, dok je noćenja bilo 1,5 posto manje. Podbačaj bi bio i veći da se domaći turisti nisu iskazali. U srpnju ih je bilo 354.000 i čak sedam posto više nego lani (noćenja su ostvarili šest posto više). Istodobno, stranci su sa 4,22 milijuna dolazaka u srpnju 1,8 posto malobrojniji nego lani. Noćenja su, pritom, ostvarili 2,4 posto manje.

Minus je u srpnju zaobišao samo hotele, ali i destinacije poput Dubrovnika, Splita, Zadra, Novalje, Rijeke... koje su imale od dva do osam posto više gostiju. Kako bilo, prvih je šest turističkih mjeseci bilo dovoljno dobro da i sedmomjesečni kumulativ ostane u plusu. Od početka godine do kraja sedmog mjeseca gostiju je, naime, bilo 11,5 milijuna što je 3,5 posto više nego lani u sedmomjesečnom razdoblju. Sa 56,8 milijuna noćenja lanjski je rezultat nadmašen za skromnih jedan posto. Broj domaćih turista (1,39 milijuna i sedam posto više nego lani) i u tom je razdoblju rastao osjetnije od broja stranaca (deset milijuna i plus od tri posto).

Najviše noćenja u Istri

Tijekom sedmomjesečnog razdoblja najveći dio turističkog kolača pripao je Istri, gdje su domaćini upisali 15,55 milijuna noćenja i 27,4 posto svih ostvarenih noćenja. Splitsko-dalmatinska županija s 10,55 milijuna noćenja na drugom je mjestu, a Primorsko-goranska županija s 9,95 milijuna noćenja na trećem. Isti poredak top tri županije vrijedi i za sedmi mjesec.

– Ovo su preliminarni rezultati sustava eVisitor, a prema njima od početka godine ostvarujemo pozitivne turističke rezultate – podvlači direktor Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, koji, uz rast broja domaćih turista, posebno ističe pozitivne rezultate s još nekoliko tržišta.

– Iz Italije je došlo tri posto više gostiju, iz Francuske devet posto, iz Španjolske 11, iz Britanije pet, iz SAD-a sedam, iz Rusije tri posto, a iz Kine i Ukrajine čak 23, odnosno 34 posto više. Očekujemo dobar kolovoz, a odlične najave imamo za rujan i listopad što nam daje optimizam da ćemo ovu godinu zaključiti na razini rekordne prošlogodišnje. Pritom, na kraju su uvijek najvažniji financijski rezultati, a oni nam u ovom trenutku idu u prilog.