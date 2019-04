Tifon prvi u Hrvatskoj doveo brze punionice za električna vozila na ključne prometne koridore – autoceste A1 i A6

Tifon d.o.o., član MOL Grupe, danas je na svom prodajnom mjestu Draganić sjever u rad pustio brzu punionicu za električna vozila pod brendom MOL Plugee. Istovremeno su u rad puštene i brze punionice na prodajnim mjestima Draganić jug i Ravna Gora. Riječ je o prvim brzim punionicama za električna vozila na domaćim autocestama koje povezuju pravac Zagreb – Rijeka te o prvima u nizu brzih punionica kojima će se pred turističku sezonu povezati pravac Zagreb – Split.

Tifon će tako biti jedan od prvih sudionika hrvatskog energetskog tržišta koji će ove turističke sezone turistima ponuditi nesmetano i znatno jednostavnije putovanje električnim vozilima, u potpunosti temeljeno na električnoj energiji. Naime, do kraja svibnja Tifon će u rad pustiti i brze punionice na svojim prodajnim mjestima na Dobri i Jasenicama. Spomenuti uređaji dio su projekta NEXT-E koji se sufinancira kroz program Europske unije pod nazivom Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF), a u kojem Tifon sudjeluje kao član MOL Grupe. MOL Grupa ima najdostupniju mrežu postaja u središnjoj i istočnoj Europi. Tvrtka je prije tri godine usvojila strategiju MOL 2030, čija vizija definira tvrtkine osnovne pravce djelovanja u nadolazećem razdoblju. Jedan od temelja razvoja spomenute strategije bila je želja MOL-a da postane prvi izbor svojih korisnika. Zahvaljujući projektu NEXT-E, MOL Grupa može puno kvalitetnije udovoljavati korisničkim zahtjevima i širiti svoju mrežu uvodeći punionice.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Predsjednik Uprave Tifona Siniša Komnenović

MOL Plugee brzu punionicu za električna vozila na hrvatskim autocestama u rad je prvim punjenjem službeno pustio predsjednik Uprave Tifona g. Siniša Komnenović.

„Na četiri prodajna mjesta u Zagrebu Tifon vlasnicima električnih vozila nudi uslugu brzog punjenja, a prvi smo u Hrvatskoj doveli brze punionice za električna vozila i na ključne hrvatske prometne koridore, autoceste A1 i A6. Dio je to naše strategije razvoja kao člana konzorcija uključenog u projekt NEXT-E, ali i naše namjere da korisnicima pružimo vrhunsku kvalitetu prateći svjetske trendove, posebice na polju zaštite okoliša. Od početka ove godine pristižu nam upiti naših korisnika iz cijele Europe o povezivanju obale i kontinenta punionicama za električna vozila, zbog čega smo iznimno ponosni što ćemo im to od danas i omogućiti. Veliki je ovo događaj za hrvatski turizam i gospodarstvo u cjelini, baš kao i veliki korak naprijed u odgovornom i učinkovitom upravljanju energijom i smanjenju emisija CO2, čemu Tifon, kao odgovorna kompanija, i teži“, istaknuo je predsjednik Uprave Tifona.

MOL Plugee brze punionice na Tifonovim prodajnim mjestima podržavaju sve relevantne standarde punjenja (AC i DC), čime se omogućuje punjenje različitih vrsta električnih vozila, i to u trajanju od 2 do 3 sata uz AC punjenje odnosno 30 minuta uz DC punjenje. Korištenje punionica bit će besplatno prvih mjesec dana od njihova puštanja u pogon (do 16. svibnja), nakon čega će se normalno (AC) punjenje naplaćivati 54,90 kuna, a brzo (DC) 74,90 kuna po sesiji punjenja.