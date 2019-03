Evo kakva sve vozila na struju možete kupiti za subvencije i do 80.000 kuna

Idući tjedan počinje novi krug ekopoticaja. Dobra je vijest što ga je Fond za zaštitu okoliša ovoga puta najavio deset dana prije javnog poziva, a ne kao do sada, samo dan prije objave.

Bit će objavljen 3. travnja pa se zainteresirani građani barem nekako mogu pripremiti. Prijave će se zaprimati od 9 sati spomenutog dana (zahtjevi koji stignu prije roka nisu valjani), a osim prijavnog obrasca morate predati i ponudu za vozilo koje namjeravate kupiti. Osigurano je 17 milijuna za poticaje u ovome krugu, a dijele se opet po sistemu tko prvi, njegov poticaj.

Pa kad se potroši budžet od 17 milijuna kuna, poticaja više nema. Lani je budžet potrošen za svega nekoliko sati, stoga ako želite ugrabiti priliku i iskoristiti izdašne potpore, morate biti brzi i imati spremnu dokumentaciju.

A može se dobiti do 40% iznosa sredstava, odnosno do 80 tisuća kuna za električne aute, do 40 tisuća za plug-in hibridne automobile (uz uvjet da im je emisija CO2 manja od 50 g/km), do 20 tisuća kuna za električne skutere, motocikle i četverocikle na struju, dok će za električne bicikle biti dostupno do 5 tisuća kuna.

Bicikl na struju i za 5000 kn

Ako želite dobiti poticaj, morate ispuniti prijavni obrazac Fonda (skinuti se može s njihove web-stranice) i zajedno s ponudom za kupnju tog vozila dostaviti Fondu preporučenom poštom ili osobno, ali ne prije 3. travnja u 9 sati. Dakle, treba otići u prodavaonicu e-bicikala ili ponudu za kupnju na svoje ime preuzeti e-poštom. Ako imate valjan zahtjev i budete među onima koji su ga predali prije potrošenog budžeta od 17 milijuna kuna, Fond će vam dostaviti ugovor o financiranju, a vi morate u roku od 12 mjeseci kupiti vozilo i dostaviti dokumentaciju za isplatu subvencije.

A što se sve može kupiti uz subvenciju? Cijene električnih bicikala kreću od oko 6000-7000 kuna. Primjerice, ako želite kupiti električni bicikl na kojem vam struja pomaže pri pedaliranju, primjerice, Apache Tank sa 7 brzina čija je cijena 8200 kuna, možete dobiti poticaj od 40%, odnosno 3280 kuna. Dakle, prvo ćete ga platiti po punoj cijeni, a potom od države dobiti subvenciju i zapravo bicikl platiti 4920 kuna.

Poticaji do 20.000 kuna do 40% vrijednosti mogu se dobiti za električne skutere, motocikle, lake i teške četverocikle. Primjerice, za lani predstavljenu električnu Vespu Elettrica koja košta 48.590 kuna može se dobiti puni poticaj od 20.000 kuna. Dok za jeftinije e-skutere koji se mogu pronaći već za 10.000 kuna možete dobiti do 40% cijene.

Skuplja Kona se isplati

Najizdašniji su poticaji za električne automobile – do 80.000 kuna pa se primjerice VW e-up koji inače stoji 204.743 kuna, može kupiti za 124.743 kune. Ali, ako ste već zainteresirani za električni auto, naša je preporuka neki od novijih modela s većim kapacitetom baterije i ozbiljnijim dosegom. Primjerice, Renault Zoe, Nissan Leaf ili Hyundai Kona, koja se nudi u dvije varijante – s baterijom od 39 kWh i dometom od 289 km te većom baterijom od 64 kWh i dometom od 449 km. Potonjoj je cijena 280.990 kuna, a uz 80.000 kuna poticaja već vrlo atraktivnih 200.990 kuna. Jasno, za one koji si to mogu priuštiti.

Rimac o novom električnom biciklu