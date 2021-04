Tech startupi predstavljaju se američkim investitorima

Hrvatski tehnološki startupi imaju priliku predstaviti se američkim investitorima putem SelectUSA Tech Pitching Event – Croatia, koji organiziraju veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj i riječki tehnološki park Step Ri. Na događaj se do 16. travnja putem internetske stranice step.uniri.hr mogu prijaviti tehnološki startupovi mlađi od osam godina, s do deset milijuna kuna prihoda i do 40 zaposlenika.

Kako navode organizatori, prednost će imati oni startupi čije je poslovanje vezano uz zrakoplovnu industriju, cyber sigurnost, e-commerce, fintech, medtech i softver. Prijavljena poduzeća ocjenjivat će stručni žiri koji čine Victoria J. Taylor iz veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država, Stevica Kuharski iz Fil Rouge Capitala, Nina Dremelj iz Alita Capitala, Marin Bezić iz Infobipa i Vedran Blagus iz South Central Venturesa.

Hrvatski pobjednički tim natjecanja – koje će održati online 26. travnja – dobiva besplatnu ulaznicu za SelectUSA Tech Investment Summit gdje će moći svoje poduzeće virtualno predstaviti američkom tržištu, stručnjacima, investitorima te predstavnicima startup ekosustava Europe SelectUSA Tech Pitching Event. Na tom je događanju unutar programa američke vlade za poticanje stranih ulaganja, Select USA, proteklih godina sudjelovalo više od 1200 ulagača iz 80 zemalja, a prije dvije godine najavljeno je 100 milijuna dolara ulaganja u nove projekte predstavljene.

Inače, Step Ri koji je suorganizator događaja u Hrvatskoj, znanstveno-tehnološki je park Sveučilišta u Rijeci osnovan 2008. godine s mišlju vodiljom “od ideje do tržišta”. Ujedno je to mjesto povezivanja znanosti i gospodarstva gdje edukacijama i poslovnim savjetovanjem poduzetnicima donose najnovija svjetska znanja inoviranja i upravljanja, potičući nezaposlene i zaposlene, studente i znanstvene zajednice.

