Splitski Typeqast proslavio 5. rođendan: 'Narasli smo do gotovo 400 ljudi i otvorili urede u pet zemalja'

Splitska softverska agencija Typeqast prošli tjedan je proslavila pet godina od osnivanja i tom prigodom organizirala proslavu u svojim uredima u Splitu, Zagrebu i Osijeku.

Od osnutka tvrtke 2017. godine pa do danas, kako navode iz agencije, mogu se pohvaliti s četiri otvorena ureda u Hrvatskoj (Splitu, Zagrebu, Osijeku i Rijeci), uredima u Nizozemskoj, Rumunjskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, a trenutno broje 70 aktivnih projekata mahom za strane klijente, iz zapadne Europe, Velike Britanije i SAD-a.

- Izuzetno smo ponosni na činjenicu što smo narasli do gotovo 400 zaposlenika, a unatoč remote načinu rada uspijevamo ostati povezani i održavati kvalitetnu dvosmjernu komunikaciju - navodi suosnivač i direktor Marko Barić..

Typeqast je krenuo kao tim od 11 ljudi, a u godinu dana narasli su na 45. Nekoliko zaposlenika koji su činili “prvu postavu” Typeqasta još uvijek tamo radi.

Početkom godine akvizirao ih je nizozemski Valcon i ta akvizicija im je otvorila vrata prema velikim klijentima. S druge strane, Typeqast je Valconu donio višegodišnje znanje i iskustvo u nearshoringu i outsourcing uslugama razvoja softvera kroz razvojne centre u jugoistočnoj Europi, priopćeno je.

Kada je u pitanju Hrvatska, u posljednje vrijeme pojačano se bave low-code developmentom te se imaju najveći tim u Hrvatskoj koji radi na Mendix platformi. Zajedno s Valconom oformili su Data tim koji će u budućnosti još više rasti.

Typeqast prepoznaje važnost razvoja lokalne IT zajednice te redovito sponzorira lokalne IT evente, a i sami su sredinom godine pokrenuli event naziva "Let’s Talk Project Management" koji za cilj ima povezivanje Project Managera zaposlenih u lokalnom IT sektoru u svrhu razmjene znanja, iskustava i potencijalno sklapanja poslovnih suradnji.

Meetup se u lipnju održao u Splitu i Zagrebu, a zahvaljujući pozitivnim reakcijama zainteresiranih sudionika, nastavit će se održavati dva puta godišnje, s različitim temama i predavačima. Iduće izdanje meetupa je već u studenom.